Landtagswahl: 24 Kandidaten bewerben sich bei Vorarlberger Neos

Die Vorarlberger Neos gehen mit 24 Kandidaten in den dreistufigen Vorwahlprozess zur Erstellung der Wahlliste für die Landtagswahl 2019. Wie bereits mehrfach angekündigt, strebt Landessprecherin Sabine Scheffknecht erneut die Spitzenkandidatur an. Mit Elena Gamon möchte auch die Schwester der Neos-Nationalratsabgeordneten Claudia Gamon in das Vorarlberger Landesparlament einziehen.

Ebenfalls unter den 24 Kandidaten, die am Dienstagabend von den Neos-Mitgliedern zur Online-Vorwahl zugelassen wurden, befindet sich Daniel Matt. Er bildet derzeit gemeinsam mit Scheffknecht das zweiköpfige Neos-Landtagsteam. Auch einige der anderen Kandidaten haben sich bereits in den vergangenen Jahren bei den Neos engagiert, darunter der ehemalige ärztliche Leiter des Krankenhauses Bludenz, Mathias Scheyer. Er gehört der Stadtvertretung in Feldkirch an.

Die Online-Vorwahl (22. bis 28. Oktober) bildet den ersten der drei Schritte zur Listenerstellung. Neben dem Online-Votum erfolgt auch eine Wahl durch den Vorstand (Bundesvorstand und erweitertes Landesteam, 5. November) sowie eine Abstimmung der Neos-Mitglieder (6. November). Die drei Wahlgänge haben alle dasselbe Stimmgewicht und legen die Reihenfolge der Listenplätze ab Position zwei fest.

>>> Zur Online-Vorwahl

(APA)