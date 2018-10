BVT: Das Geheimdienst-Kartenhaus

Wien. Auf die Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) am 28. Februar folgte ein politisches Erdbeben, von dem auch die türkis-blaue Koalition nicht unberührt blieb. Die Causa wurde international thematisiert – Land und Amt haben erheblichen Imageschaden davongetragen. Ausländische Geheimdienste nehmen Abstand von Österreich. Ein U-Ausschuss soll klären, wie es so weit kommen konnte, wer die Verantwortung trägt – und auch, was an den Vorwürfen dran ist. Je mehr Zeugen vernommen werden, umso klarer wird: Die Frage von Maß und Ziel könnte wohl aus den Augen verloren worden sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)