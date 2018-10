Die Presse: Wie lang wird denn die ÖVP noch türkis sein?

Philipp Maderthaner: Es spricht aus meiner Sicht nichts dafür, dass sich das ändert.

Sie waren im Vorjahr der Kopf der Kampagne der Volkspartei und haben dieser auch die Farbe Türkis verpasst. Die Frische von damals könnte aber auch einmal alt aussehen.

Im Kontext von Sebastian Kurz hatte die Farbe ja schon eine längere Tradition. Das war in ersten Zügen schon 2013 in seinem Vorzugsstimmenwahlkampf präsent. Wir haben einfach gefunden, diese Farbe steht für Gestaltungskraft, sie ist vorwärtsgewandt. Aber es wird auch manchmal mehr hineininterpretiert. Und ganz pragmatisch gesagt: Bei den politischen Farben gibt es generell einen eingeschränkten Spielraum.

Und die Farbe nützt sich nicht ab? Sodass man doch wieder einmal zu Schwarz zurückkehrt?

Türkis ist ja mehr als eine Farbe. Türkis ist eine Bewegung. Und steht für einen Stil. Genauso wenig wie man sich vom Stil trennen sollte, soll man sich von der Farbe trennen.

Vorige Woche hat Sebastian Kurz, ein Jahr nach dem Wahlsieg, eine Rede im Uniqa-Tower gehalten. Diese war von der Inszenierung her ähnlich wie der Wahlkampf. Armin Thurnher nannte das im „Falter“ „Austromoderne im 21. Jahrhundert – unelegant und zeitgemäß bis zum Abwinken“. Können Sie damit etwas anfangen?

Nein. Ich tu mir teilweise wirklich schwer mit so intellektualisierten Bewertungen. Die Dinge sind manchmal viel profaner, als da oft hineininterpretiert wird. Man wollte einfach einen schönen Event für Menschen gestalten, die viel Herzblut investiert haben.

Die Partei als Bewegung, ein Konzept, das Sie aus den USA mitgenommen haben: Lässt sich das auf Dauer aufrechterhalten?

Wenn man es richtig macht, auf alle Zeit. Das kann man von den USA lernen: Dass man auch zwischen den Wahlen nicht aufhört, breite Kontakte direkt zum Bürger zu knüpfen. Weil man in den USA auch nicht so sehr auf ein strukturiertes Parteiensystem bauen kann. Parteiensysteme gewinnen allerdings auch in Europa nicht an Schlagkraft. Man muss über die Partei hinausdenken. Menschen sind heute viel eher bereit, sich an Themen zu binden, an Personen. Das Denken in Bewegungen war nicht nur für Sebastian Kurz ein guter Ansatz, sondern ist es generell.

Und wie macht man das während der Regierungsperiode?

Die Leute erwarten sich, dass sie auch jetzt so nah wie möglich dranbleiben an Sebastian Kurz und seiner Regierung, sie wollen involviert werden in Themen, Input geben können. Und das passiert auch.

Was war aus Ihrer Sicht denn nun der Grund für den Wahlerfolg im Vorjahr?

Es gibt viele Gründe. Es ist im Kern eine Kombination. Ich nenne das gern „Die drei C“: Candidate, Campaign, Cause. Der Kandidat, die Kampagne und das Anliegen. Alle drei müssen stimmen. Und alle drei haben gestimmt. Hinzu gekommen ist, dass sich die Menschen seit Längerem eine andere Art gewünscht haben, wie Politik gemacht wird. Sebastian Kurz steht dafür wie kein anderer.

Was war der Anteil der Kampagne daran?

Wir haben zwei Jobs sehr gut erledigt: einerseits eine Bewegung aufzubauen, die sehr offen war. Das andere war, das traditionelle Kampagnenhandwerk ganz oldschool und grundsolide zu erledigen.

Wie schwierig war es, die zuvor eher biedere und träge ÖVP kampagnenmäßig neu aufzustellen?

Es war ein Change-Prozess. Wie in einem Unternehmen. Neue Kandidaten, die Statuten überarbeitet, ein neues Programm: Da ist schon sehr viel auch in der Substanz verändert worden. Nur das türkise Mäntelchen drüberzuhängen hätte nicht gereicht. Wobei es in der ÖVP schon zuvor Innovationsantreiber gab: Als wir für Josef Pröll die „Superpraktikant“-Kampagne gemacht haben, wurde das ja auch viel belächelt. Aber es hat uns einen großen Sprung vorwärtsgebracht: Wir haben viel gelernt, im Umgang mit digitalen Kanälen, im Aufbau einer Anhängerschaft, einer jungen Zielgruppe.

Was hat die SPÖ 2017 falsch gemacht? Oder sagt man das nicht?

Eine Sache traue ich mich zu sagen, weil sie so offensichtlich war: Kampagne hat viel mit Führung zu tun. Da beginnt es. Viele Köche verderben den Brei. Eine Kampagne verlangt nach straffer Führung.

Sie haben Ihr Handwerk bei der niederösterreichischen ÖVP gelernt. Was lernt man da?

Unglaublich viel. Das traditionelle Kampagnenhandwerk habe ich sicher dort gelernt. Das habe ich dann ergänzt um meine eigenen Erfahrungen, innovative, digitale Grassroots-Ansätze.

Arbeiten Sie jetzt auch noch für die ÖVP?

Ja. Jetzt wieder von meinem Unternehmen aus. Im Wahlkampf war das ja auch eine schwierige Zeit. Ich habe da für fünf Monate mein eigenes Unternehmen verlassen.

Arbeiten sie auch für andere Parteien?

International ja. Und es wird Sie nicht überraschen, in welchem politischen Spektrum das stattfindet. Wobei nur 20 Prozent unseres Geschäfts im Politikfeld stattfinden, der Rest sind normale Unternehmen. Vom großen Konzern bis zum Start-up. Ö3, Harreither, Rotes Kreuz – eine bunte Mischung.

Was macht man für die? Kampagnen?

Ja. Aber auch Vergleichbares wie in der Politik. Wir haben immer mehr Unternehmer, die getrieben von tiefen Überzeugungen auf dem Markt aktiv sind. Denen es um mehr geht als nur darum, ein Produkt zu verkaufen. Es gibt einen beeindruckenden Unternehmer, den bekannten Fleischer Hermann Neuburger aus Oberösterreich, der ist der Überzeugung, dass die Leute zu viel Fleisch essen. Er hat nun neue, fleischlose Produkte auf dem Markt und will die Menschen zu einem achtsameren Fleischkonsum bewegen.

ZUR PERSON Philipp Maderthaner (37), in der Vorwoche von EY (Ernst & Young) zum „Unternehmer des Jahres“ in Österreich gekürt. Er studierte BWL in Wien. Seine politische Tätigkeit begann er bei der niederösterreichischen ÖVP, dann arbeitete er für die Bundespartei unter Josef Pröll. 2012 gründete er seine Agentur Campaigning Bureau. Für Sebastian Kurz konzipierte er die Kampagne 2017.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)