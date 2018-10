Blau gegen Schwarz gegen Türkis

FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz hat angesprochen, was Tatsache ist. In der „Tiroler Tageszeitung“ meinte er, „dass es noch genügend ÖVPler gibt, die in der neuen Volkspartei des Sebastian Kurz nicht angekommen sind“. Rosenkranz bezog dieses Urteil – nicht nur, aber vor allem – auf die westlichen Bundesländer. Die „ÖVP-Länderchefs im Westen segeln auf linkem Kurs“, sagte er.



„Links“ von Rosenkranz ist zwar viel Platz, aber tatsächlich rebellieren die ÖVP-geführten Länder Tirol und Vorarlberg immer wieder gegen die Bundespartei.