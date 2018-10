Die Luxusklasse unter den Politikern

Wien. „Dürfen Linke Rolex tragen?“, fragte die deutsche „Bild“-Zeitung in großen Lettern. In Deutschland ist in sozialen Netzwerken ein Shitstorm über die Berliner SPD-Staatssekretärin Sawsan Chebli hinweggezogen, weil sie eine Rolex (Neuwert 7300 Euro) besitzt. Auch in Österreich war die Luxusuhr von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda (eine Patek Philippe Nautilus, Neuwert 27.000 Euro) gerade erst Thema der Boulevardmedien. Doch schaden teure Accessoires Politikern tatsächlich? Oder ist alles nur eine Neiddebatte?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.10.2018)