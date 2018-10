SPÖ fragt Hartinger-Klein dringlich zu Krankenkassen

Nicht nur die "Aktuelle Stunde" zu Beginn der Plenarwoche dreht sich um die Sozialversicherungsreform - die SPÖ hebt das Thema am heutigen Mittwoch gleich noch einmal auf die Tagesordnung und stellt eine "Dringliche Anfrage" an Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Die Oppositionspartei befürchtet "die Zerstörung unseres gut funktionierenden Gesundheitssystems durch die Kassenzentralisierung". An der Reform ändert dies freilich nichts: Das neue Gesetz zur Kassenzusammenlegung kam zuvor in den Ministerrat, wurde dort beschlossen und soll nun in den parlamentarischen Prozess.

Die Kritik der Roten ist mannigfaltig: So sei die angebliche Verschlankung ein "Etikettenschwindel", denn es gebe weiterhin mindestens zehn Träger und 15 Krankenfürsorgeeinrichtungen. Die Zentralisierung führe zu einer schlechteren regionalen Gesundheitsversorgung, das geplante Gesetz schaffe "einen Moloch, der weit weg von den Menschen über ihre Gesundheitsversorgung entscheidet".

Insgesamt 55 Fragen hat die größte Oppositionspartei an Gesundheitsministerin Hartinger-Klein: Etwa, ob es noch in dieser Legislaturperiode eine Leistungsharmonisierung geben werde, wie sich die versprochene Milliarde an Einsparungen konkret zusammensetze, und ob sie Leistungseinschränkungen ausschließen könne.

Im Parlament gingen am Mittwoch sogleich die Wogen hoch: Seitens der Opposition gab es etliche Zwischenrufe und spöttisches Gelächter. Als Hartinger-Klein das Rednerpult betrat, gab es den ersten Ordnungsruf, noch bevor sie zu sprechen begann. Dann setzte sie sich doch über die Lautstärke durch und sprach in ihrer Rede von weniger Geld für die Bürokratie und mehr Geld für Patienten und Ärzte. Die Schreckgespenster, die durch die Medien gegeistert seien, werde es nicht geben - etwa Leistungskürzungen für Patienten, betonte die Ministerin. Auch soll es keine Einbußen für die regionale Wirtschaft geben, wie Experten befürchteten.

"Es wird gleiche Leistung für gleiche Beiträge geben. Es wird keine zwei und auch keine Dreiklassenmedizin geben, wie das nun manche behaupten", sagte Hartinger-Klein. Und in Richtung SPÖ: "Sie haben eine Zehnklassenmedizin geschaffen."

Die geäußerten Bedenken mancher Experten, wonach die Reform nicht verfassungskonform sei - die Sozialpartner sehen die Selbstverwaltung in Gefahr - stellte Hartinger-Klein in Abrede. Drei namhafte Verfassungsjuristen hätten ihr versichert, dass die Reform in Ordnung sei.

Die neue SPÖ-Chefin

Die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner übte indes unbeirrt Kritik an der Reform. "Verringern Sie damit Wartezeiten? Bekommen Sie schneller Termine? Wenn sich die Situation für Patienten verbessert, werden wir Sozialdemokraten alles mittragen. Aber das sehen wir hier nicht", sagte sie. "Die Zähne und die Psyche sind nicht weniger Wert als Ihre", sagte Rendi-Wagner Richtung Hartinger-Klein, und spielte damit an, dass es zwar Reformen bei den Gebietskrankenkassen geben soll, die Beamten-Kasse aber weitgehend unberührt bleibt. Und auch mehr Leistungen bezahlt.

Die Sitzung des Nationalrates ist derzeit noch im Gang.

(APA/Red. )