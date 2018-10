Günther Platter: "Ein Tiroler braucht keinen Doppelpass"

Wie fühlt man sich denn als Linker in der ÖVP?



Günther Platter: (lacht) Ich glaube, ich muss in Österreich niemandem erklären, wo ich politisch stehe. Ich war Innenminister und Verteidigungsminister und habe eine klare Haltung in der Sicherheitspolitik und der Migrationsfrage. Da ist jede weitere Aussage dazu überflüssig.



Aus welchen Gründen, glauben Sie, hat Sie FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz als linken Politiker bezeichnet?



Das ist vielleicht der Versuch, einen Keil zwischen die westlichen Landeshauptleute und Sebastian Kurz zu treiben. Das wird aber sicher nicht gelingen, vor allem bei mir nicht. Ich war einer, der die Kandidatur von Sebastian Kurz zum Bundesparteiobmann massiv unterstützt hat, und ich bin auch eng mit ihm verbunden. Wir hatten erst dieser Tage wieder ein sehr gutes Gespräch. Das Ganze geht ins Leere.



Sie sind also mit der Bundes-ÖVP auf einer Linie – und diese Linie ist nicht links?

("Die Presse am Sonntag", 28. Oktober 2018)