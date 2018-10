Rendi-Wagner: Drozdas Bild wird zurückgegeben

Wie die „Presse“ berichtete, hängt im Büro des SPÖ-Bundesgeschäftsführers Thomas Drozda in der Parteizentrale ein Gemälde, das er als Minister vom Belvedere als Leihgabe bekommen hat. Dieses hatte er dann in die Löwelstraße mitgenommen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nahm am Samstag im ORF dazu Stellung: Die Rückgabe des Bildes werde so rasch wie möglich erfolgen.

Hätte Drozda gewusst, dass das so problematisch ist, hätte er das nicht gemacht, so die SPÖ-Chefin. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hatte zuvor erklärt: „Rendi-Wagner muss Drozdas Protzen beenden.“

(Red.)