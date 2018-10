Ende der Zeitumstellung schon 2019? "Zu ambitioniertes Ziel"

Die EU-Verkehrs- und Umweltminister treffen sich heute, Montag, sowie Dienstag zu einem informellen Ministerrat in Graz. Ein Thema wird dabei am heutigen Montag die Zeitumstellung sein. Es geht dabei um ein erstes Abtasten, wie und wann die EU-Staaten das angekündigte Aus für Sommer- und Winterzeit umsetzen wollen. Vor allem geht es um die Frage, ob die jeweiligen Staaten die Winterzeit oder die bisherige Sommerzeit beibehalten wollen. Die EU erwartet sich bis April eine Entscheidung der einzelnen Staaten. Es war bereits zu hören, dass die Zeitumstellung dann schon im kommenden Jahr abgeschafft werden könnte.

Eine so schnelle Umsetzung dürfte aber nicht in Sicht sein, wie der in Österreich zuständige Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) am Montag gegenüber dem ORF Radio anklingen ließ. Hofer hält eine Umsetzung bereits im kommenden Jahr für ein "zu ambitioniertes Ziel", sagte er im Ö1-Morgenjournal. Es sei wichtig, keinen "Zeit-Fleckerlteppich" zu bekommen und einen möglichst einheitlichen Standard in der EU anzustreben. Man benötige Zeit zur Abstimmung, das kommende Jahr werde es "wohl nicht werden", so Hofer.

In einer Online-Umfrage hatte die EU-Kommission im Frühherbst 2018 die Bürger der EU zur zweimal jährlich stattfindenden Zeitumstellung befragt, über 80 Prozent der Befragten wünschten ein Ende der Zeitumstellung. Allerdings war die Teilnahme an der Befragung recht gering.

"Grazer Erklärung" als Ziel

Neben Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) wird auch EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc an dem informellen Rat teilnehmen. Am Dienstag halten die Umwelt- und Verkehrsminister erstmals einen gemeinsamen informellen EU-Ministerrat ab. Ziel des gemeinsamen EU-Ministerrats ist die Verabschiedung der "Grazer Erklärung", die sich an den Klimazielen von Paris orientieren soll.

Die Polizei hat für das Treffen umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Man habe steirische Kräfte als auch Personal aus anderen Bundesländern im Einsatz. Die EU-Minister werden auch eigenes Sicherheitspersonal dabei haben. Im unmittelbaren Bereich um das Tagungszentrum im Grazer Congress in der Innenstadt gilt ein Platzverbot.

(Red./APA)