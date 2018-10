SPÖ transportiert (neue) Bilder

Wien. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. So in etwa könnte man die bisherige Performance der neuen SPÖ-Spitze zusammenfassen. Die designierte Parteichefin, Pamela Rendi-Wagner, tut der Partei bisher unter dem Strich aber gut: Ihre Beliebtheitswerte liegen weit über jenen der Partei – erste Querelen in den eigenen Reihen konnte sie abstellen. Dazu gehört der Streit mit dem Kärntner Landeshauptmann, Peter Kaiser, um die Nominierung von dessen Sohn, Luca, für die EU-Liste ebenso wie die Streiterei um die abgesagte Statutenreform.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2018)