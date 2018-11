BVT-U-Ausschuss: "Privates Wissen trägt keine Anzeigepflicht in sich"

56 Mal tauchen ihre Namen im Tagebuch der fallführenden Staatsanwältin auf: Peter Goldgruber und Udo Lett. Der Generalsekretär im Innenministerium und der Kabinettsmitarbeiter von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gelten als Schlüsselfiguren in der Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Korruptionsbekämpfung (BVT). Generalsekretär Goldgruber und Fachreferent Lett werden heute ab zehn Uhr im parlamentarischen Untersuchungsausschuss die Fragen der Abgeordneten beantworten - "Die Presse" berichtet live aus der Hofburg.

Dass es sich um eine von ihm bestellte Razzia beim BVT gehandelt habe, dass es Ermittlungsdruck auf die Staatsanwältin Ursula Schmudermayer, politische Einflussnahme gegeben habe - das alles bestreitet Minister Kickl vehement. Die Spuren Goldgrubers und Letts, zweier hochrangiger Kickl-Mitarbeiter also, ziehen sich unterdessen durch die gesamte Causa, weswegen ihre Befragung als vorläufiger Höhepunkt des U-Ausschusses gilt. Kickl selbst wird am 27. November befragt werden.

Die bisherigen Zeugenbefragungen im U-Ausschuss zeigten die wichtige Rolle Goldgrubers und Letts. Goldgruber war Ansprechpartner für Personen aus dem BVT, die ein aus ihrer Sicht nicht tragbares Arbeitsumfeld beklagten (die Aussagen der Betroffenen im U-Ausschuss können Sie hier nachlesen), und stand in engem Kontakt mit Schmudermayer; Lett begleitete Auskunftspersonen sogar zur Staatsanwaltschaft - und erkundigte sich bei Schmudermayer über die Möglichkeit von Verhaftungen und Telefonüberwachung von BVT-Mitarbeitern. Die Staatsanwältin registrierte zudem Zeitdruck vonseiten Letts.

Immer wieder thematisiert wurde im Ausschuss auch, dass nicht etwa das Bundeskriminalamt für die Hausdurchsuchung im BVT zum Einsatz kam, sondern die von einem FPÖ-Funktionär geleitete Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität, kurz EGS - eine ungewöhnliche Entscheidung, für die Goldgruber verantwortlich zeichnete. Jedenfalls wird die Opposition zusätzlich herauszufinden versuchen, inwieweit Ressortchef Kickl selbst in die Vorgänge involviert war.

Goldgruber und Lett hätten ihren U-Ausschussauftritt übrigens fast nicht hingelegt: Sie hatten sich Mitte September für den Termin am 6. November entschuldigen lassen - sie seien hier auf Dienstreise, es finde ein Treffen in den USA statt, an dem sie teilnehmen würden. Der Termin in den USA findet allerdings erst am 8. und 9. November statt, die Opposition zweifelte an der Entschuldigungsgrundlage - Goldgruber und Lett sagten schließlich zu, doch am 6. November in den U-Ausschuss zu kommen.

