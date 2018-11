Thomas Drozda: Der Schöngeist in der Löwelstraße

Thomas Drozda, der rote Dandy, extravagant im Auftritt und im Lebensstil. Zuerst die Patek-Philippe-Uhr, Neupreis 27.000 Euro. Dann das geliehene Kurt-Kocherscheidt-Gemälde, Kaufpreis 19.000 Euro. Der ehemalige Kulturminister, der nun via Twitter die Welt weiterhin an seinem Leben als Schöngeist teilhaben lässt, steht, seit er SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist, im Zentrum einer mitunter recht skurril anmutenden Debatte. Darf der Vertreter einer (ehemaligen) Arbeiterpartei sich so inszenieren, ja darf er so leben?