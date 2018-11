Johanna Mikl-Leitner und das St.-Pölten-Syndrom

Miteinander. Gemeinsam. Miteinander. Dieses Mantra betet die niederösterreichische ÖVP, seitdem Johanna Mikl-Leitner aus dem Innenministerium 2016 in ihr Heimatbundesland zurückgekehrt ist, um in Erwin Prölls Fußstapfen zu treten.



Die ständige Wiederholung dieses kleinen Wörtchens „Miteinander“ kreierte innerhalb kürzester Zeit einen völlig neuen Mythos. Es verwandelte Mikl-Leitner von der harten Innenministerin in eine liebende Landesmutter. In eine Politikerin, die sich aufopfernd um die niederösterreichische Familie kümmert, diese zusammenhält. Und die auch bereit ist, Parteiinteressen hintanzustellen, wenn es um das Wohl der Bevölkerung geht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)