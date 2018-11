Protestaktion gegen Innenminister Kickl

Am Mittwochabend haben mehrere hundert Teilnehmer an einer Kundgebung gegen Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in Wien teilgenommen. Der von der "Linkswende" organisierte Protestzug unter dem Titel "Demo gegen Kickl: FPÖ-Innenminister ab ins Mittelmeer!" führte vom Schottentor zum Innenministerium am Minoritenplatz. Laut Polizei waren rund 800 Demonstranten unterwegs, Zwischenfälle gab es keine.

(APA)