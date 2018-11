Heinz Faßmann: "Man ist ein Getriebener"

Sie waren lang Universitätsprofessor und betonen auch in der Bundesregierung gern Ihre Expertenrolle. Wie schwer war der Wandel zum Politiker?



Heinz Faßmann: Ich sehe mich noch immer nicht als Politiker – zumindest nicht als einen, der Politik verinnerlicht hat. Man bleibt, was man ist. Meine Art und Weise des Denkens ist immer noch eine wissenschaftliche.



Glauben Sie, dass Sie in dieser Legislaturperiode noch zum Politiker werden?



Ganz offen gesagt nicht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2018)