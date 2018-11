Warum die Gewerkschaft ab heute streikt

Wien. Ab Montag wird in Österreich wieder gestreikt. Nach Abbruch der Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie greift die Gewerkschaft zu Kampfmaßnahmen. Warum sich das Klima zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verschärft hat und was die Streiks bringen könnten:



1 Wie werden die Streikmaßnahmen ablaufen?