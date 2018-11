Spionageaffäre: Antrag auf U-Haft für Ex-Offizier abgewiesen

Pleiten, Pech und Pannen von Putins Militärgeheimdienst plus

Der Bundesheeroberst in Diensten des russischen Militärgeheimdienstes GRU ist einer von mehreren Fällen, die zuletzt publik wurden. Von der Vergiftung in Salisbury bis hin zum Cyberangriff in Lausanne: Warum die GRU-Spione so häufig in den Medien sind.