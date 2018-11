Wo sich in der Causa BVT Widersprüche finden lassen

Er habe gegenüber der Staatsanwältin am 19.1.2018 nicht geäußert, dass das BMI derzeit so korrupt wie noch nie sei, und die Hauptprotagonisten der kriminellen Organisation im BMI es verstanden hätten, die internen Strukturen so zu gestalten, dass sich die Macht in den Händen einiger weniger konzentriere

Im Tagebuch der Staatsanwältin ist vermerkt: „Goldgruber: Er habe vom Minister den Auftrag, das BMI aufzuräumen. Er ist der Meinung, das BMI ist derzeit so korrupt wie noch nie, und die Hauptprotagonisten der kriminellen Organisation im BMI hätten es verstanden, die internen Strukturen so zu gestalten, dass sich die Macht in den Händen einiger weniger konzentriere.“