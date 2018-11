Der gemeinsame Bankberater von Fischer und Meischberger

Im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts wird derzeit die Causa "Schwarze Parteikassen" verhandelt - als Teil des Korruptionsprozesses um die Affären Buwog und Terminal Tower. Der Grund: Die ehemaligen Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger sitzen in allen drei Angelegenheiten auf der Anklagebank. Daher entschied Richterin Marion Hohenecker die Zusammenlegung. Am fünften Verhandlungstag der "Kassen-Causa" zeigte sich am Mittwoch außerdem, dass zwischen den Fällen durchaus eine Verbindung besteht.

So führte der hier Hauptangeklagte Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer aus, dass er denselben Bankberater in Liechtenstein hatte wie Meischberger, als er die Millionenprovision, die er im Rahmen der Privatisierung der Bundeswohnungen (Causa Buwog) erhalten hatte, auf verschiedene Konten in Liechtenstein aufteilte. Fischer betonte am Mittwoch, dass es sich dabei um einen Zufall handele. Er habe er später erfahren, dass auch Meischberger mit dem Bankberater zu tun hatte.

Geschäfte im Hotel, Auszahlung in bar

Letzterer ist übrigens nicht die einzige Gemeinsamkeit: Sowohl Fischer als auch Meischberger wickelten einige ihrer Bankgeschäfte im Hotel am Stephansplatz in Wien ab. Während Fischer aber von einem Nebenbereich des Frühstücksraums als Ort der Abwicklung spricht, kam Meischberger zu dem Bankberater in ein von diesem eigens angemietetes Zimmer, das mit Bürogeräten ausgestattet war.

Eine dritte Übereinstimmung: Für Auszahlungen kam der Bankberater nach Wien und überreichte ihnen das Geld in bar. Fischer hatte seine Liechtenstein-Bankverbindung für seine Firma Whitestone Holdings eingerichtet, die den Sitz auf St. Vincent in der Karibik hatte. Das Geld sei aus einem Geschäft in Ungarn gekommen, Bestechungsgeld sei es aber nicht gewesen, beteuerte Fischer. Mit dem Geld wurden etwa Aktien gekauft, auch von der Telekom Austria.

(hell/APA)