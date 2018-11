Causa Telekom: Neuer Konnex zu Grasser

Wien. Bei Fortsetzung des Buwog/Telekom-Prozesses trat ein heikles Thema zutage: Verdeckte Gelder der Telekom Austria AG (TA) – Gelder, die bei Peter Hocheggers Valora Unternehmensberatung gebunkert waren – wurden auch verwendet, um eine frühere Mitarbeiterin von FPÖ/BZÖ-Vizekanzler Hubert Gorbach zu bezahlen. Die Frau bekam nach dem Aus der schwarz-blauen Bundesregierung einen Job bei der Firma Valora Solutions. Ebendort sei sie im Büro von Karl-Heinz Grasser und Walter Meischberger gesessen. Dies sagte Hochegger nun aus.

Zur Erinnerung: Ex-Finanzminister Grasser und sein früherer Berater Meischberger hatten ein Jahr lang gemeinsam für die Valora Solutions gearbeitet, ehe Grasser bei Julius Meinl andockte. Mittlerweile sind Meischberger, Grasser und auch Ex-Lobbyist Hochegger unter den Angeklagten im Buwog/Telekom-Prozess.

Auch ein anderes heikles Thema kam am Mittwoch zur Sprache: Der Hauptangeklagte in Sachen Telekom-Geld, Ex-TA-Chef Rudolf Fischer, hatte interessanterweise denselben Bankberater wie Walter Meischberger – als Letzterer die Buwog-Millionenprovision auf Liechtenstein-Konten aufteilen ließ. Fischer spricht von Zufall, will davon erst später erfahren haben. (m. s./APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)