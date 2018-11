Die Zahl der Einbürgerungen steigt weiter. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurde laut Statistik Austria die österreichische Staatsbürgerschaft an insgesamt 6971 Personen verliehen. Damit gab es um 115 Einbürgerungen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres (+1,7 Prozent). Der seit dem Jahr 2011 beobachtbare Trend steigender Einbürgerungszahlen setzte sich somit weiter fort.

>> Kann man die österreichische Staatsbürgerschaft kaufen?

Mit 2447 Personen ist bereits mehr als ein Drittel der eingebürgerten Personen in Österreich geboren (35,1 Prozent). Vor der Einbürgerung waren rund ein Drittel der neuen Österreicherinnen und Österreicher Staatsangehörige eines der folgenden vier Staaten: Bosnien und Herzegowina (761), Türkei (588), Serbien (478) und Kosovo (429). Mehr als die Hälfte aller eingebürgerten Personen waren Frauen (54,4 Prozent), der Anteil der unter 18-Jährigen betrug 34,3 Prozent.

In sechs Bundesländern wurden in den ersten drei Quartalen 2018 mehr Personen eingebürgert als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zuwächse waren im Burgenland (+36,8 Prozent auf 119 Einbürgerungen) am deutlichsten, gefolgt von Niederösterreich (+25,4 Prozent auf 1164), Oberösterreich (+7,6 Prozent auf 853), Tirol (+5,8 Prozent auf 403), Kärnten (+4,5 Prozent auf 279) und Wien (+3,2 Prozent auf 3083). Einen Rückgang gab es in der Steiermark (-15,5 Prozent auf 541), in Vorarlberg (-18,7 Prozent auf 261) und in Salzburg (-38,4 Prozent auf 231).

>> Staatsbürgerschaft: Schweigen über Einbürgerung

Fast zwei Drittel aller Einbürgerungen (59,4 Prozent bzw. 4138 Personen) in den ersten neun Monaten 2018 erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs. Davon wurden 2039 Personen nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert (zum Beispiel nachgewiesene Deutschkenntnisse und nachhaltige Integration, EWR-Staatsangehörigkeit, Geburt in Österreich oder asylberechtigt), 269 Personen aufgrund eines mindestens 15-jährigen Wohnsitzes in Österreich und nachhaltiger Integration. 536 Personen wurde die österreichische Staatsbürgerschaft aufgrund der Ehe mit einem Österreicher beziehungsweise mit einer Österreicherin verliehen. Unter dem Titel Erstreckung der Verleihung wurden 237 Ehegattinnen beziehungsweise Ehegatten sowie 1701 Kinder eingebürgert. Weitere 895 Personen beziehungsweise 12,8 Prozent erhielten die Staatsbürgerschaft im Ermessen, darunter 859 Personen nach mindestens zehnjährigem Wohnsitz

