Johanna Mikl-Leitner zu Firmensteuer: „20 Prozent reichen“

Die Presse: Nach der Wahlniederlage der CSU sprechen manche von einem Niedergang der christlichsozialen Parteien in Europa. Was ist Ihre Analyse?



Johanna Mikl-Leitner: Der Vergleich mit Niederösterreich macht sicher – wir setzen auf ein Miteinander und holten so die Absolute. In der CSU gab es viel Streit, und sie haben viel verloren. Aber auch die Themensetzung ist wichtig. Wenn man die Zeitungen liest, hat man das Gefühl, es gibt nur ein Thema: Migration. Wenn man mit Menschen redet, weiß man aber, dass andere Themen noch wichtiger sind. Arbeit, Gesundheit, Familie, Mobilität etwa. Also Themen, die Menschen unmittelbar betreffen.



Sicherheit und Migration sind auch die Kernthemen von Türkis-Blau. Macht die Regierung also etwas falsch?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.11.2018)