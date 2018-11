Kickl: Kein Antrag auf Sicherheitsprüfung des Küssel-Vertrauten

In dem Streit um einen mutmaßlich rechtsextremen Sicherheitsmann im BVT-U-Ausschuss des Parlaments hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) den Ball an das Parlament zurückgespielt. Die Sicherheitsüberprüfung des Security-Mitarbeiters habe deswegen nicht stattgefunden, weil kein Antrag gestellt wurde, sagte Kickl am Montag. Hätte das Parlament einen Antrag auf Sicherheitsüberprüfung gestellt, wäre das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) "dem natürlich nachgekommen". Voraussetzung dafür wäre ein entsprechender Antrag gewesen, bestätigte der Ressortchef die Aussagen der Leiterin der öffentlichen Sicherheit, Michaela Kardeis, vom Wochenende.

Der Minister verwies auch darauf, dass die stattgefundene Zuverlässigkeitsüberprüfung des Mannes etwas anderes war als eine Sicherheitsüberprüfung. das Parlament habe am Wochenende ja so getan, als ob beide Überprüfungen "das Gleiche" wären - "es ist nicht das Gleiche", beharrte Kickl nun.

Worum geht es konkret? Seit dem Wochenende ist bekannt, dass ein im BVT-U-Ausschuss eingesetzter Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma Kontakte zu dem Neonazi Gottfried Küssel unterhalten soll. Der Security hatte Zutritt zu verschiedensten Räumlichkeiten, in denen Ermittlungen des Verfassungsschutzes im rechtsextremen Milieu durchgeführt wurden. Auch hatte er so die Möglichkeit, die Befragung von Zeugen zu verfolgen. Am 4. und 5. September war er zudem für die Zugangskontrolle der vom Ausschuss berichtenden Journalisten zuständig. Mittlerweile wurde der Mann dienstfrei gestellt.

Kickl-Schelte für Kommunikationschef im Parlament

Bei seiner Kritik wurde Kickl am Montag denn auch persönlich: Zwar nannte er Karl-Heinz Grundböck, den Kommunikationschef des Parlaments und früheren langjährigen Pressesprecher des Innenministeriums, nicht namentlich, meinte allerdings: "Das wundert mich deshalb ein wenig mehr, weil maßgebliche Handelnde im Parlamentspräsidium jahrelang im Innenministerium tätig gewesen sind und eigentlich sehr wohl wissen müssten, was der Unterschied zwischen einer Zuverlässigkeitsprüfung auf der einen Seite und einer Sicherheitsprüfung nach hohen Standards ist."

Grundböck meldete sich kurz darauf selbst zu Wort und wies die Kritik Kickls zurück: Er gehe nicht davon aus, dass Kickls Aussagen ihm gegolten hätten. "Ich fühle mich eigentlich persönlich nicht angesprochen davon. Ich halte das für eine Fehlinterpretation in der journalistischen Recherche", sagte Grundböck. "Dass ich persönlich die Unterscheidung zwischen Sicherheitsüberprüfung und Zuverlässigkeitsüberprüfung kenne, davon darf man ausgehen", sagte er: "Aber darum geht es ja wohl nicht. Evident ist ja, dass es eben erstens eine nicht ausreichende präzise Information des Sicherheitsunternehmens an die Parlamentsredaktion gegeben" habe. "Wenn im gegenständlichen Fall eine Zuverlässigkeitsprüfung positiv ausfällt, dann kann man wohl in diesem Fall im Ergebnis damit nicht zufrieden sein", meinte Grundböck. Es sei daher keine Frage von Schuld, sondern eine Frage der Systematik der Überprüfung. "Ich gehe davon aus, dass der Innenminister in der Bewertung des Überprüfungsergebnisses hier übereinstimmt."

Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) meldete sich am Montag ebenfalls kritisch zu Wort: "Diese ganzen Privatisierungstendenzen und Privatisierungsbereiche sind unnötig, sind nicht vertretbar." Plötzlich stelle sich jeder die Frage, wie das passieren könne und wer die Sicherheitsüberprüfung mache. "Die einzige Frage, die wir uns da stellen müssen, ist: Warum wurde ein derart sensibler Bereich, wo es um Sicherheit geht, wo es darum geht, dass das Parlament sicherheitstechnisch betreut wird, privatisiert?", sagte Doskozil.

Die Fraktionsführer im parlamentarischen U-Ausschuss zur Causa BVT haben sich unterdessen übrigens darauf geeinigt, dass künftig keine privaten Securities mehr bei den Sicherheitskontrollen zum Einsatz kommen. Vielmehr sollen ausschließlich Beamte des Innenministeriums mit Sicherheitsstufe 2 eingesetzt werden.

Security-Affäre auf einen Blick Im BVT-U-Ausschuss des Parlaments war ein offenbar rechtsextremer Mitarbeiter einer privaten Security-Firma tätig gewesen, der Kontakte zum Neonazi Gottfried Küssel pflegte. Durchgeführt wurde bei dem Mann im Vorfeld keine Sicherheitsüberprüfung durch den BVT, sondern lediglich eine "Zuverlässigkeitsüberprüfung nach der Gewerbeordnung". Basis dafür ist unter anderem das Elektronische Kriminalpolizeiliche Informationssystem (EKIS), wo Informationen über gerichtliche Verurteilungen oder Fahndungen zusammenlaufen. Der Fall hatte am Wochenende unter den Parlamentsfraktionen viel Empörung hervorgerufen. In Zukunft sollen im BVT-Ausschuss keine privaten Securities mehr zum Einsatz kommen. Und worum geht es in der Causa BVT? Kurz zusammengefasst: Die Staatsanwältin ließ sich mitten in der Nacht eine Razzia genehmigen. Die Begründung: Gefahr im Verzug. Ohne das Justizministerium zu informieren. Und das, obwohl die Anzeige, um die es geht, seit Monaten bei ihr gelegen hat. Beauftragt wurde eine Polizeieinheit, die für derartige Einsätze nicht vorgesehen ist – aufgrund von Zeugenaussagen, die ihr das Innenministerium geschickt hat. Die Hausdurchsuchung wurde letztlich vom Oberlandesgericht Wien als teilweise rechtswidrig beurteilt (der Verdacht wurde als hinreichend begründet, die Durchsuchung aber als falsches Mittel angesehen). Und: Es wurden weit mehr Unterlagen und Daten beschlagnahmt, als angeordnet. Ein parlamentarischer U-Ausschuss untersucht aktuell die Vorgänge und geht auch der Frage nach, ob es womöglich den Versuch einer politischen Einflussnahme auf das BVT gegeben hat.

(APA/Red.)