Kern über Rücktrittskandidaten: "Da fallen mir drei, vier ein"

Christian Kern wird am Samstag (neuerlich) eine Abschiedsrede halten. Zuvor aber stellte sich der Noch-SPÖ-Obmann den Fragen des „Vice“-Magazins - betont gelassen, gekleidet in Rollkragenpullover, schwarzem Sakko und mit Mehrtagesbart im Gesicht. Durchaus amüsiert widmete sich der Wiener den zehn Fragen, deren erste lautete: Welcher österreichische Politiker sollte sofort zurücktreten? „Das ist aber eine große Bandbreite an Wahlmöglichkeiten. Da fallen mir schon drei, vier ein“, lachte Kern. Nachsatz: „Da gibt es einen Spezialanwärter: Pferde-Liebhaber“, setzte es einen Seitenhieb auf Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), der in den vergangenen Monaten unter anderem mit dem Wunsch nach einer Berittenen Polizei Schlagzeilen produziert hatte.

Die Frage, warum er selbst kurz vor seinem Rücktritt einen solchen noch ausgeschlossen habe, beantwortete Kern folgendermaßen: „Ich darf das übertragen: Wenn Ihr Mann Sie fragt: ‚Liebling, ist das die ewige Liebe, bis an unser Lebensende?‘, und Sie geben ihm zur Antwort: ‚Du, ich muss jetzt bis Weihnachten darüber nachdenken‘ – dann ist es aus.“ Das gelte auch für die Politik: Das erste Zeichen von Unsicherheit führe dazu, dass man jegliche Kontrolle „über das Verfahren“ verliere.

"Ja, wie das manchmal so ist mit den Kindern"

Als seinen größten politischen Fehler bezeichnete Kern den Fall von 50 Flüchtlingen, die nicht aufgenommen worden seien, „weil sich ein Parteikollege da sehr weit rausgelehnt hat“. Das habe ihm schlaflose Nächte bereitet.

Die Frage „Wäre Sebastian Kurz Ihr Sohn, wären Sie stolz auf ihn?“, ließ Kern kurz überlegen, bevor er sagte: „Ja, wie das manchmal so ist mit den Kindern. Auf die ist man stolz und dann gibt es aber auch oft einmal hinter verschlossenen Türen viele Gründe für Aussprachen.“ Eifersüchtig sei er auf Kurz‘ politischen Erfolg jedenfalls nicht. Als schlimmstes Erlebnis während seiner politischen Zeit bei der SPÖ nannte Kern das Ableben der ehemaligen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser: „Das war ein Schock.“

Danach gefragt, wofür er in seiner Freizeit das meiste Geld ausgebe, sagte Kern knapp: „Wahrscheinlich für Essengehen.“ Was er nun eigentlich „die ganze Zeit“ mache? Auch das brachte Kern zum Lachen: „Ich bastle an meinen unternehmerischen Überlegungen.“

