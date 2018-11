Kleinere Gremien, mehr Mitsprache

Beschlossen wird auch der Grundsatz Integration vor Zuzug. Diesbezüglich wurde ein eigenes Migrationspapier erarbeitet. Nach längerem Hin und Her erhalten SPÖ-Mitglieder im Zuge der Statutenreform etwas mehr Rechte: Zehn Prozent der Mitglieder können ein verbindliches innerparteiliches Referendum initiieren und so die Parteilinie mitbestimmen. Nicht initiieren dürfen Mitglieder eine Abstimmung zu Koalitionen. Wenn aber die Mehrheit im SPÖ-Vorstand so eine Abstimmung möchte, dürfen die Parteimitglieder darüber abstimmen.

Im SPÖ-Vorstand sollen nach einer erst in Wels zu beschließenden Änderung statt 70 nur noch 55 Personen sitzen. Auch im Präsidium wird es enger. Erhält Pamela Rendi-Wagner diesmal noch 17 Stellvertreter, sollen es längerfristig nur sechs sein. SPÖ-Landeschefs wird kein Sitz in den Spitzengremien der Bundespartei mehr garantiert. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2018)