Abgeordnete singen für "Licht ins Dunkel"

Abgeordnete des Nationalrats, des EU-Parlaments und verschiedener Landtage singen am Donnerstagabend bei einem Benefizkonzert im Wiener Stephansdom für die Aktion "Licht ins Dunkel". Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums von "Stille Nacht! Heilige Nacht!" soll der Reinerlös des Konzerts und einer im Vorfeld produzierten CD mit Weihnachtsliedern und -texten für die Hilfsaktion des ORF gespendet werden.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der das Konzert selbst dirigieren wird, sieht das gemeinsame Engagement über Parteigrenzen hinweg als starkes Indiz für das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein der Abgeordneten. Es sei ein "schönes Zeichen", dass es trotz unterschiedlicher Standpunkte bei vielen politischen Themen in Sachen Hilfsbereitschaft einen "Schulterschluss im Sinne der Sache" gibt, betonte Sobotka in einer Aussendung.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach von einem "beeindruckenden Zeichen dafür, dass die Botschaft des Liedes vom friedlichen Miteinander auch in 200 Jahren nichts an Bedeutung verloren hat". Die Initiative zum Projekt entstand in Kooperation zwischen Parlament, ORF und dem Dommusiker Thomas Dolezal.

(APA)