Van der Bellen beurkundet Gesetz zur Familienbeihilfe-Indexierung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag das Gesetz zur Indexierung der Familienbeihilfe beurkundet. Es sei verfassungsmäßig zustande gekommen, eine offenkundige inhaltliche Verfassungswidrigkeit liege nicht vor, so die Begründung des Bundespräsidenten. "Ich hege allerdings erhebliche Zweifel, ob dieses Gesetz auch dem Unionsrecht entspricht", so Van der Bellen in einer Aussendung.

Der Präsident verwies darauf, dass die EU-Kommission Österreich betreffend der Indexierung am 24. Oktober ein Vertragsverletzungsverfahren angekündigt hatte. "Aufgrund dieses möglichen Widerspruchs mit dem Unionsrecht hat der Bundespräsident von Verfassungsrechtler Ludwig Adamovich, der als Berater des Bundespräsidenten tätig ist, ein Gutachten eingeholt", heißt es in der Aussendung der Präsidentschaftskanzlei.

Adamovich kommt in dem Gutachten zu dem Schluss, "dass der Begriff 'verfassungsmäßig' nicht auch die Übereinstimmung mit dem Unionsrecht einschließt". Er empfiehlt dem Bundespräsidenten, "dem Gesetzesbeschluss die Beurkundung des verfassungsrechtlichen Zustandekommens zu erteilen, da aus Sicht der österreichischen Rechtsordnung der Gesetzesbeschluss nicht offenkundig verfassungswidrig zustande gekommen ist".

Dieser Empfehlung sei der Bundespräsident gefolgt und hat das Gesetz beurkundet, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei.

(APA)