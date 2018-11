BVT-U-Ausschuss: Herbert Kickl kommt, Werner Amon fehlt

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wartet am Dienstag mit einem Höhepunkt auf: Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) muss den Abgeordneten unter Wahrheitspflicht zur BVT-Affäre Rede und Antwort stehen. Die Opposition betrachtet Kickl, der sich schon mehrmals im Parlament zu den Vorgängen äußern musste, als "Drahtzieher" und Hauptverantwortlichen der rechtswidrigen Hausdurchsuchungen im BVT. "Die Presse" berichtet ab zehn Uhr live aus der Hofburg.

Der Innenminister seinerseits hat die Opposition bereits öffentlich als "Verschwörungstheoretiker" abgetan. Doch auch der Koalitionspartner in der Bundesregierung, die ÖVP, steht in der Causa nicht unkritisch hinter den Freiheitlichen: ÖVP-Fraktionsführer Werner Amon hatte die Rolle des Innenministeriums - zum Ärger der FPÖ - mehrfach kritisch beurteilt. So hatte er dem Innenministerium zuletzt eine "brachiale Vorgangsweise" vorgeworfen - "es sollte Chaos erzeugt werden, das als Vorwand dient, um 'aufzuräumen'", sagte Amon der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit" vergangene Woche.

Amon nimmt sich aus dem Spiel

Amon verzichtet allerdings im U-Ausschuss nun darauf, Fragen an Kickl zu richten - "aus taktischen Gründen", wie er erklärte. Die "Kronen Zeitung" berichtete am Montagabend, die ÖVP wolle "den Koalitionsfrieden nicht weiter aufs Spiel setzen". Die FPÖ hatte Amons Position im U-Ausschuss mehrmals infrage gestellt.

Die Neo-ÖVP-Mandatarin Gaby Schwarz übernimmt die Befragung Kickls auf Seiten der Volkspartei. Am Dienstagnachmittag ist Amon dann wieder in Amt und Würden für die Befragung der zweiten Auskunftsperson - die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis. Sie wird wohl dazu befragt werden, ob sie tatsächlich der Leiterin des Extremismusreferates im BVT, Sibylle G., die freiwillige Pension nahegelegt hatte, weil man sie loswerden wolle, wie es zuletzt im Ausschuss geheißen hatte.

