Erste Kanzlerin? Aber mit wem?

Wien. Erste Frau an der Spitze der SPÖ ist sie seit dem vergangenen Wochenende bereits. Nun will Pamela-Rendi Wagner, wie sie den Genossen beim Bundesparteitag in Wels kämpferisch zurief, „die erste Bundeskanzlerin dieser Republik werden“. Die Chance wird sich allein angesichts der nicht allzu lang zurückliegenden Nationalratswahl wohl nicht so schnell auftun. Doch sollte sie irgendwann kommen, wird es einen Koalitionspartner brauchen – und für diesen haben sich die Vorzeichen beim Parteitag geändert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2018)