Zwei Minister in einer Woche: Nach Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) ist heute Justizminister Josef Moser (ÖVP) als Auskunftsperson im Untersuchungsausschuss zur umstrittenen Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) geladen. Vorab hatte sich Moser mehrfach kritisch geäußert und in Aussicht gestellt, das Staatsanwaltschaftsgesetz ändern zu wollen. Aktuell wird die federführende Staatsanwältin bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), Ursula Schmudermayer, befragt. Es ist ihr dritter Auftritt im U-Ausschuss.

Moser brachte im U-Ausschuss jedenfalls keine Kritik an der Justiz oder dem Innenressort vor. Zumindest keine direkte; zumindest ungewöhnlich fand er allerdings ein paar Dinge. So meinte Moser, es sei ihm kein anderer Fall bekannt, wo ein Ministeriumsmitarbeiter Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufgenommen habe, um eine Festnahme zu fordern. Dies wird Udo Lett, dem engsten Mitarbeiter von Innenministeriums-Generalsekretär Peter Goldgruber, vorgeworfen.

Moser will Änderungen bei heiklen Untersuchungen

Bei vielen Fragen verwies Moser auf die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft, der wiederholt sagte, Änderungsbedarf bei heiklen Causen zu sehen. Konkret hielte er es für "zweckmäßig", wenn bei Ermittlungen gegen Einrichtungen von besonderem Interesse die Oberstaatsanwaltschaft (OStA) eingebunden werde. Im Fall BVT sei dies nicht geschehen, weil es das Gesetz nicht vorsehe. Journalrichter sollten Mosers Vorstellung nach künftig schriftlich informiert werden, was in der Causa BVT ja vor der Genehmigung der Hausdurchsuchung nicht geschehen war. Mündlich soll ein Okay nur mehr möglich sein, wenn Leib und Leben in Gefahr sind.

Von einem Ermittlungsdruck in der Affäre geht Moser aus. Sonst hätte es wohl nicht ein Ersuchen für eine Hausdurchsuchung spätabends gegeben. Vor allem Lett soll Druck gemacht haben, Suspendierungen auszusprechen.

Moser hatte im Spätsommer eine eigene Gruppe bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg angewiesen, die Vorgänge bei den Ermittlungen zum BVT noch einmal zu prüfen. Ergebnisse gebe es hier noch keine. Es werde sehr umfassend ermittelt, sagte der Minister, der auch an die diversen Anzeigen in der Causa erinnerte, wobei manche Beschuldigte, andere Verdächtige und wieder andere nur Angezeigte seien. Betroffen davon sind alle möglichen in die Affäre Involvierten - von der zuständigen Staatsanwältin Ursula Schmudermayer über Kickl und BVT-Direktor Peter Gridling bis hin zu Goldgruber.

