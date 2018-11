Telekom-Prozess: Meischberger kündigt einstündige Erklärung an

Am siebenten Tag im Telekom-Valora-Prozess hat die Staatsanwaltschaft ihr Fragerecht an den Hauptangeklagten, Ex-Telekom-Vorstand Rudolf Fischer, genutzt. Fischer verteidigte die "politische Landschaftspflege", nämlich Zahlungen an ÖVP, FPÖ und SPÖ über die Firma Valora des Lobbyisten Peter Hochegger. Dadurch sei der Telekom sicher kein Schaden entstanden, betonte er.

Durch das Engagement von Meischberger hätten sich die Kontakte zum damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser massiv verbessert. "Die Kontakte sind sehr sehr gut geworden", sagte Fischer. Es sei dann auch zu privaten Treffen zwischen ihm und Grasser gekommen. Meischberger erhielt jahrelang 10.000 Euro netto pro Monat via Hocheggers Valora.

Der Telekom-Valora-Prozess gegen Fischer, den ehemaligen Lobbyisten Peter Hochegger, Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und zwei Ex-Telekom-Mitarbeiter ist in den Korruptionsprozess rund um die Affären Buwog und Terminal Tower eingebettet, da Richterin Marion Hohenecker für beide Anklagen zuständig ist. Insgesamt gezählt ist heute der 66. Verhandlungstag im Verfahren.

Vaduz geschrieben, aber nicht in Vaduz gewesen

Staatsanwalt Alexander Marchart erkundigte sich am Mittwoch bei Fischer zu dessen Bareinzahlungen auf ein Nummernkonto in Liechtenstein in Höhe von über zwei Millionen Euro. Die letzte von vier Bareinzahlungen geschah Ende Juni 2006. Laut Fischer handelte es sich um Gelder aus seiner Beschäftigung in Ungarn vor seinem Job bei der Telekom. Er habe das Geld in bar an seinen Bankberater übergeben, dieser habe es dann auf das Liechtenstein-Konto eingezahlt. Dafür errichtete Fischer auch einen Trust, in der entsprechenden Urkunde unterzeichnete er mit Ortsangabe Vaduz. Aber: "Ich war nicht in Vaduz", räumte er ein.

Weiters schilderte der Erstangeklagte diverse "Schmutzkübelkampagnen", darunter Lobbying gegen den damaligen Telekommunikationsregulator und den Mitbewerber UTA - und einen Fall, der gegen ihn gerichtet war. Demnach habe ein mittlerweile Manager, der damals Bereichsleiter unter Fischer gewesen sei, eigens eine bekannte Wiener PR-Agentur beauftragt gegen ihn zu lobbyieren. Den Namen des Managers wollte Fischer nicht nennen. Vielmehr sagte er: "Wirtschaft ist Krieg, bis zu einem gewissen Grad."

Auf Nachfrage von Hohenecker, welche Unternehmen noch politisches Lobbying betrieben hätten, blieb Fischer vage. Er plädierte aber dafür, dass "politische Landschaftspflege" verboten gehöre.

Erst Mittagspause, dann Meischberger

Nach der Mittagspause ist der Drittangeklagte, der Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger, am Wort. Er hat angekündigt sein Recht auf einen zusammenhängende Erklärung zu Beginn seiner Befragung zu nutzen. Diese werde rund eine Stunde dauern, meinte er – und räumte ein, dass er eigentlich davon ausgegangen sei, dass zunächst der Zweitangeklagte Peter Hochegger einvernommen würde. Im Buwog-Prozess hatte Meischberger für seine zusammenhängende Erklärung übrigens einen ganzen Verhandlungstag Tag benötigt.

(Red./APA)