Wie sich die neue Mindestsicherung auswirkt

Wien. Entgegen ursprünglichen Ankündigungen hat die Regierung die Reform der Mindestsicherung am Mittwoch im Ministerrat doch nicht beschlossen. Lediglich eine Punktation, also eine politische Absichtserklärung, wurde von den Regierungsmitgliedern abgesegnet. Das Gesetz soll im Laufe der Woche kommen und für sechs Wochen in Begutachtung geschickt werden. Gelten sollen die neuen Regeln erst ab Jänner 2020, denn zuvor müssen noch alle Bundesländer ihre Landesgesetze anpassen. Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache lobten ihre Pläne am Mittwoch als „fair und gerecht“.

1 Wer sind die Gewinner und Verlierer der Neuregelung?

Die Verlierer sind Asylberechtigte mit schlechten Deutschkenntnissen und kinderreiche Familien. Wer keine Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 (Alltagsgespräche verstehen) oder Englisch C1 (Maturaniveau) nachweisen kann, bekommt 300 Euro weniger. Das trifft vor allem Asylberechtigte, auch wenn das nicht ausdrücklich so im Gesetz steht. Österreicher können entweder ihren Pflichtschulabschluss vorweisen oder bei einer Vorsprache am Amt ihre Deutschkenntnisse nachweisen.

Für Familien gibt es deutlich weniger, weil ab dem zweiten Kind die Zuschüsse stark gekürzt werden. Ab dem dritten Kind gibt es nur noch 43 Euro im Monat. Gleichzeitig sollte auch der Kinderabsetzbetrag von 58 Euro auf die Mindestsicherung angerechnet werden, was die Koalition nach Protesten sofort wieder zurückzog: Das sei ein Irrtum gewesen. Abgemildert werden diese Kürzungen für Alleinerzieherinnen: Sie bekommen zusätzlich zwischen 100 Euro für das erste Kind und 25 Euro ab dem vierten. Mehr bekommen dagegen Behinderte, für sie gibt es einen Bonus von 155 Euro.

2 Hält das Vorhaben verfassungs- und europarechtlich?

Das niederösterreichische und das oberösterreichische Modell der Mindestsicherung sind vom VfGH bzw. vom EuGH gekippt worden. Das neue bundeseinheitliche Modell sieht vergleichbare Kürzungen vor, die aber rechtlich anders begründet werden. Damit wird es eine Sache der Höchstgerichte, ob die neuen Regeln halten. Bei den Asylberechtigten, die ja laut Europarecht die gleichen Sozialleistungen erhalten müssen, wird die Kürzung damit begründet, dass es für die 300 Euro Sprachkurse geben wird. Die Kürzung bei den Familien soll deshalb verfassungsrechtlich halten, weil es nicht wie in Niederösterreich einen starren Deckel von 1500 Euro gibt, sondern für jedes Kind eine – wenn auch geringe – zusätzliche Leistung.

–

3 Müssen die Länder die neuen Regeln umsetzen?

Bisher war die Mindestsicherung alleinige Kompetenz der Länder, die über eine 15a-Vereinbarung Mindeststandards geschaffen haben. Nun gibt der Bund den Ländern einen Rahmen vor, in dem Obergrenzen geregelt sind. Die Länder würden verfassungswidrig handeln, würden sie diesen Rahmen nicht umsetzen. Entscheiden müsste darüber der VfGH. Allerdings hat der Bund den Ländern auch einen Spielraum gelassen: Unter dem Titel „Sachleistungen für Wohnkosten“ dürfen die Länder einen Zuschlag ausbezahlen, für Alleinstehende beispielsweise bis zu 259 Euro im Monat.

4 Können EU-Bürger die Sozialleistung beanspruchen?

Nur eingeschränkt. Im Gegensatz zu Asylberechtigten, die sofort Anspruch auf die Mindestsicherung haben, gibt es für EU-Bürger und für Ausländer aus Drittstaaten eine fünfjährige Wartefrist. Das ist auch, so das VfGH-Urteil zur niederösterreichischen Mindestsicherung, verfassungskonform. Einzige Ausnahme: EU-Bürger, die arbeiten und wenig verdienen, haben einen Anspruch darauf, auf die Mindestsicherung „aufzustocken“.

5 Warum bleibt der Vermögenszugriff?

Schon bisher mussten Bezieher der Mindestsicherung ihr Vermögen bis auf einen Betrag von 4200 Euro aufbrauchen. Gegen eine Änderung haben sich die ÖVP-dominierten Länder gewehrt, die einen Ansturm auf die Sozialleistung befürchteten. Die Koalition erhöht nun den Freibetrag auf 5200 Euro und lockert den Zugriff aufs Eigenheim: Die Schonfrist, ab der die Länder ein Pfandrecht ins Grundbuch eintragen, wird von sechs Monate auf drei Jahre verlängert.

6 Wie wird künftig die Notstandshilfe gestaltet?

Brisant ist der Vermögenszugriff in Kombination mit der ebenfalls geplanten Reform der Notstandshilfe, die mit dem Arbeitslosengeld zu einer einzigen Versicherungsleistung verschmolzen werden soll. Sollte es dieses nicht mehr unbefristet geben, könnten viele Langzeitarbeitslose in die Mindestsicherung fallen und damit Vermögen und Eigenheim verlieren. Die Reform wird erst nächstes Jahr ausverhandelt, Details liegen daher noch nicht vor. Laut Vizekanzler Strache sollen aber Personen mit langer Versicherungsdauer weiter unbefristet Notstandshilfe erhalten. Das werde sicher für Personen gelten, die 15 Jahre gearbeitet haben, so Strache.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.11.2018)