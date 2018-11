Kurz: "Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein"

Dieses Thema dürfte in der türkis-blauen Koalition noch für Spannungen sorgen: Die Reform der Notstandshilfe für Langzeitarbeitslose. Sie ist quasi ein dauerhaftes Arbeitslosengeld. Wenn kein Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld besteht, wird sie zwar nur für je ein Jahr lang genehmigt. Sie kann aber praktisch unbegrenzt verlängert werden. Im Regierungsprogramm wurde die Abschaffung der Notstandshilfe angekündigt, Langzeitarbeitslose würden damit automatisch in die Mindestsicherung rutschen und müssten ihr Barvermögen ab 5200 Euro aufbrauchen. Die FPÖ hat mehrmals den Erhalt der Notstandshilfe zugesagt, die ÖVP beharrte auf der Abschaffung.

Nun kommt die ÖVP dem Koalitionspartner aber offenbar doch entgegen: Der Vermögenszugriff werde nur für Menschen gelten, die noch nicht lange eingezahlt haben. "Jemand der mehr eingezahlt hat soll mehr bekommen und nicht in die Mindestsicherung kommen und vom Vermögenszugriff betroffen sein", sagte Kanzler Sebastian Kurz am Mittwochabend in der "ZIB 2". Aber wenn jemand jung sei, nur ein, zwei Jahre gearbietet habe, Vermögen, ein Haus, Erspartes oder Ererbtes habe, "und nicht arbeiten will, soll natürlich auf sein Vermögen zugegriffen werden", so Kurz.

Notstandshilfe in jetziger Form fällt weg

Zuvor hatte Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) gesagt, dass Personen mit langer Versicherungsdauer weiter unbefristet Notstandshilfe erhalten würden. Das würde sicher für Personen gelten, die 15 Jahre gearbeitet haben, so Strache. Laut Bundeskanzler Kurz bleibt die Notstandshilfe aber nicht erhalten, sondern werde ins Modell des "Arbeitslosengeldes" neu integriert. Das steht auch im Regierungsprogramm - geplant ist ein schrittweises Senken des Arbeitslosengeldes. Die Reform werde spätestens bis Ende 2019 auf dem Tisch liegen, so Kurz.

Zur Mindestsicherung, die am gestrigen Mittwoch präsentiert worden war, sagte Kurz: Wer arbeiten geht, dürfe nicht "der Dumme sein". "Das ist doch Gift für eine Gesellschaft, wenn der weniger hat". Als Beispiel brachte er einen Verkäufer, der Vollzeit arbeitet und netto 1600 Euro verdient, seine Frau ist zu Hause, die Familie hat drei Kinder. Inklusive aller Leistungen würden sie auf ein monatliches Einkommen von 2500 Euro netto kommen. Im alten Modell komme eine dreiköpfige Familie, die von der Mindestsicherung lebe, auf 2600 Euro. Die neue Mindestsicherung sieht ein schrittweises Absinken der Bezüge bei kinderreichen Familien vor. "Ich finde es nur gerecht, dass Menschen, die arbeiten gehen mehr bekommen als Menschen, die nicht arbeiten gehen", so Kurz.

