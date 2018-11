Bund will bei Förderungen einsparen

Wien. Ein wenig erinnert es an die Bundesstaatsreform. Alle anerkennen die Notwendigkeit, man spricht darüber – aber das war's dann auch schon wieder.

2009 hatte der damalige Finanzminister, Josef Pröll, die Idee, alle Förderungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu erfassen und in einem sogenannten Transferkonto aufzulisten. So kann jeder sehen, welche Zuschüsse er von der öffentlichen Hand erhält. Im Gegenzug hat auch die Behörde Einblick, wofür man jährlich geschätzte 16 bis 20 Milliarden Euro an direkten und indirekten Förderungen ausgibt (genaue Zahlen gibt es nicht). Das Ziel des Transferkontos: Mit der Vermeidung von Doppelförderungen soll Geld gespart werden.



Neun Jahre später: Aus dem Transferkonto wurde die Transparenzdatenbank, aber einen wirklichen Einblick in den Förderdschungel in Österreich hat man noch immer nicht. Viele Bundesländer und Gemeinden weigern sich nämlich, ihre Förderungen in die Datenbank einzuspeisen. Jetzt unternimmt Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) einen neuen Anlauf.

Mit einer Novelle zum Transparenzdatenbank-Gesetz, die heute, Freitag, in Begutachtung geht, will Löger sicherstellen, dass unter anderem auch die finanziellen Zuschüsse an und von Ländern und Gemeinden erfasst werden. Förderstellen sollen einen leichteren Zugang zur Datenbank erhalten, mit einer besseren Auswertung will man zudem sicherstellen, dass endlich klar wird, wofür eigentlich wie viel Geld ausgegeben wird.

100 Euro als Teuerungsausgleich

Mit der Novelle wird es auch eine kleine Revolution geben: Erstmals wird nämlich die Wirtschaftlichkeit als Zweck für die knapp 53.000 Förderprogramme von Bund, Ländern und Gemeinden in das Gesetz aufgenommen. Einige Länder und viele Gemeinden kommen dann vermutlich in Erklärungsnotstand: etwa für die Förderungen eines Eierspeisfestivals, die die Kärntner Stadt Bad Bleiberg jahrelang gewährt hat, für den Kauf einer Tracht, die das Land Kärnten mit bis zu 100 Euro fördert, für die Verwendung von Mehrwegwindeln (Niederösterreich) oder für die Förderung des skurrilen „Vereins zur Förderung der kulturellen Rezeption während der Textilreinigung“ (1500 Euro von der Stadt Wien).

Seit jeher nützen Regierende Förderungen, um Stimmung für sich zu machen. Der verstorbene Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider (FPÖ) verteilte 2008 beispielsweise persönlich 100 Euro als „Teuerungsausgleich“ an die Landesbürger.

Der Passus des „Wirtschaftlichkeitszwecks“ zielt, wie die Novelle insgesamt, darauf ab, Geld zu sparen. Laut einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) aus dem Jahr 2010 könnten in Österreich ohne größere Auswirkungen zwischen 3,5 und fünf Milliarden Euro bei den Förderungen eingespart werden.

In den Erläuterungen erklärt man den Zusatz so: „In diesem Sinn soll die Verstärkung der Kontrolle einer angemessenen Verwendung öffentlicher Mittel für eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung als weiterer Zweck der Datenverarbeitung in der Transparenzdatenbank verankert werden.“ Und weiter: „Der wirtschaftliche und effiziente Verbrauch begrenzt verfügbarer öffentlicher Mittel ist für den Staatshaushalt von entscheidender Bedeutung, wobei die Transparenzdatenbank im Hinblick auf ein effizientes Förderwesen als wichtiges Instrument fungieren kann.“

Wenige Daten aus Wien

Als effizienteste Maßnahme sieht man im Finanzministerium das Streichen einer Ausnahme, womit Gemeinden zu Leistungsempfängern werden und ihre Förderleistung in der Datenbank erfasst werden. Das trifft vor allem das SPÖ-geführte Wien, das aktuell lediglich 83 Förderangebote in der Datenbank auflistet (Kärnten: 286, Salzburg: 303). Wien, das rechtlich Stadt und Land ist, begründet das damit, dass es sich um Gemeindeförderungen handle.

Verhindern will das Finanzministerium auch, dass Förderungen hinter abstrakten Begriffen versteckt werden. Daher will man einen strikten Katalog umsetzen, um eine bessere Auswertung und Steuerung der Förderungen zu erreichen.

Für problematisch hält das Ressort die mangelnde Transparenz der Förderungen insbesonders bei Sozialleistungen. So sei es etwa bei der bestehenden Mindestsicherung nicht möglich, eine Gesamtschau der über 300.000 Mindestsicherungsbezieher in Österreich zu bekommen.

Die Strafen für unberechtigte Abfragen werden mit der Novelle erhöht, sie reichen künftig bis zu 50.000 Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.11.2018)