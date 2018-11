Faymann und Fischer zu Gast bei Juncker

Der frühere Bundeskanzler Werner Faymann und der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer (beide SPÖ) statten am kommenden Freitag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker einen Besuch in Brüssel ab.



Wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte, wird Juncker zunächst Faymann empfangen. Anschließend ist ein Arbeitsessen des EU-Kommissionspräsidenten mit Fischer vorgesehen.

(APA)