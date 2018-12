Gottfried Waldhäusl, zwischen Bäuerlichkeit und Provokation

Manche Menschen wachsen in ihrem Amt. Gottfried Waldhäusl, fast fünf Jahre lang Klubobmann der FPÖ im St. Pöltner Landtag und seit März 2018 Mitglied der Landesregierung, hat eine kleine Transformation hinter sich. Niederösterreichs Landesrat für Integration und Veranstaltungswesen (so die offizielle Bezeichnung, auch der Tierschutz und die Gemeindeärzte gehören in seine Zuständigkeit) gibt sich samtweich: Sein Lieblingsarbeitsbereich sei die Integrationsarbeit, sagt er im Gespräch mit der „Presse“. Es bereite ihm große Freude zu sehen, wie Geflüchtete „Danke sagen wollen“.



95 Prozent der Asylwerber in Österreich seien nämlich „in Ordnung“. Die anderen fünf Prozent – das seien die, die ihm Sorge bereiteten. Und da kippt die Samtigkeit schon wieder. Jener Waldhäusl kehrt zurück, der Asylwerber einmal mit Schweinen verglich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.12.2018)