BVT-U-Ausschuss: FPÖ-Landesrat sieht "demokratisches Recht" auf Umfärbung

Die Mitglieder des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) befragen heute, Mittwoch, und morgen, Donnerstag, fünf weitere Zeugen. Prominenteste Auskunftsperson ist der oberösterreichische FPÖ-Landesrat Elmar Podgorschek, Rede und Antwort stehen müssen außerdem zwei BVT-Beamte. Am Donnerstag kommen ein Sektionschef aus dem Innenministerium und der IT-Experte der Korruptionsstaatsanwaltschaft.

Am Vormittag gab Podgorschek den Abgeordneten Auskunft. Der Innviertler wurde geladen, weil er bei einem Vortrag vor der rechtspopulistischen deutschen Partei AfD davon gesprochen hatte, dass der österreichische Verfassungsschutz eine "eigene Zelle" habe, von der er hoffe, dass sie "ausgetrocknet" werde.

"Habe halt meine Schlüsse daraus gezogen"

Zu Beginn seiner Befragung am Mittwoch sagte der Landesrat, dass er durch Medienberichte von einem ÖVP-Netzwerk im BVT gehört habe. "Da habe ich dann halt meine Schlüsse daraus gezogen", sagte der Freiheitliche: "Nämlich dass es da anscheinend Missstände gibt." Er gehe davon aus, dass Journalisten "ordentlich recherchieren". Mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) und dessen Generalsekretär Peter Goldgruber habe er jedenfalls nicht über das BVT gesprochen - auch nicht über die Liederbuchaffäre, die Burschenschaften betroffen hatte. Podgorschek ist selbst Mitglied der Burschenschaft Germania zu Ried.

Generell stehe er zu den Aussagen über "Umfärbung" politischer Institutionen, die er bei der AfD-Rede in Thüringen getroffen habe. Podgorschek hatte gemeint, die FPÖ und die AfD müssten den "Marsch durch die Institutionen antreten":

(...) Wir haben jetzt, bei der Übernahme der Bundesregierung, beinhart alle Aufsichtsräte und teilweise, wo es möglich war, die Geschäftsführer der staatlichen und halbstaatlichen Betriebe ausgetauscht. Und wenn der Vorwurf kommt, ihr färbt um, dann sage ich ja. Man kann nur das umfärben, was bereits eingefärbt war. Elmar Podgorschek im Thüringer Landtag

Jede Partei mache das, sagte Podgorschek den Abgeordneten im U-Ausschuss: "Das demokratische Recht kann uns niemand verwehren." Zu seiner Aussage in der Rede, die Exekutive sei "politisch umgedreht", könne er keine Beispiele nennen.

Rechtsextremes Magazin? "Privater Verein"

Was er mit der "Zelle", die "ausgetrocknet" werden solle, gemeint habe? Der Rechtsstaat solle sie austrocknen, sagte Podgorschek. Er relativierte auch die Aussage, man könne "keinem Schwarzen trauen" - mittlerweile sei er seit drei Jahren zusammen mit der ÖVP in der oberösterreichischen Landesregierung, er habe vollstes Vertrauen in seine Kollegen.

Der Landesrat bestätigte zudem seine Inserate im Magazin "Info-Direkt", das vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) als rechtsextrem eingestuft werde. Diese Einschätzung ignoriere er, sagte Podgorschek, denn das DÖW "ist ein privater Verein". "Info-Direkt" habe er damals als "durchaus seriöses Blatt" betrachtet.

Außerdem wurde der Landesrat mit einem Foto konfrontiert, auf dem er zusammen mit dem Neonazi Gottfried Küssel und anderen engen Mitstreitern Küssels zu sehen ist. Die Aufnahme sei 2006 bei einer Gedenkfeier für Johann Philipp Palm in Braunau entstanden, sagte Podgorschek. Die Polizei sei vor Ort gewesen, man habe ihn zudem darauf hingewiesen, dass "ein Herr Küssel, den ich nicht kannte" an der Veranstaltung teilnehme. Er habe nicht mit ihm gesprochen - und wolle mit Küssel auch nichts zu tun haben, sagte Podgorschek im U-Ausschuss.

BVT-Beamte kommen

Nach der Befragung des Oberösterreichers sind wieder Beamte aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) an der Reihe: Roman G., ein Ermittler im Extremismus-Referat, war während der umstrittenen Razzia im BVT als Vertrauensperson im Büro von Referatsleiterin Sibylle G. anwesend. Dementsprechend soll er den Abgeordneten zu den Umständen der Hausdurchsuchung, die mittlerweile als rechtswidrig beurteilt wurde, Auskunft geben.

Dritter Zeuge am Mittwoch ist dann Franz K., Bediensteter in der IKT des Verfassungsschutzes. Er war von der Razzia direkt betroffen, sowohl sein Büro als auch sein Privathaus in Niederösterreich wurden durchsucht. Bei K. soll eine Festplatte mit sensiblen Daten sichergestellt worden sein - Kritiker warnen davor, dass dadurch ein Risiko der Enttarnung von Quellen des BVT bestehe.

Suspendierung, Versetzung und ein umstrittener Zeuge

Am Donnerstag müssen zwei Zeugen die Fragen der Abgeordneten beantworten: Zunächst kommt Karl Hutter, Leiter der Präsidialsektion im Innenministerium. Im Verlauf der Affäre soll Hutter maßgeblich in die Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling eingebunden gewesen sein. Thema der Befragung wird aber wohl auch die geplante vorzeitige Pensionierung oder Versetzung von Extremismus-Ermittlerin Sibylle G. in die Sportabteilung.

Interessant dürfte die Befragung von Nikola Knezevic werden, der als IT-Experte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in das Ermittlungsverfahren involviert ist. Kurz vor der Razzia soll er ein "Expertengespräch" mit dem früheren BVT-Datenforensiker Anton H. geführt haben, der in der Causa als Belastungszeuge aufgetreten war. Im Zuge des Gesprächs soll H. vor der Möglichkeit einer "Fernlöschung" von Daten quasi per Knopfdruck gewarnt haben - was von der Staatsanwaltschaft als maßgeblicher Grund für die umgehende Hausdurchsuchung angegeben wurde. H. blieb zwar im U-Ausschuss im wesentlichen bei seiner Einschätzung, bei Details verwies er allerdings darauf, dass er selbst kein IT-Experte sei - teilweise bezog er sein Wissen über Google-Suchen. Knezevic soll jedenfalls bei der Razzia auch Datensicherstellungen in BVT-Büros vorgenommen haben.

