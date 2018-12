BVT-U-Ausschuss: Präsidialchef rechtfertigt Suspendierungspolitik

Der Untersuchungsausschuss zur Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Korruptionsbekämpfung befragt heute, Donnerstag, zwei weitere Auskunftspersonen. Zunächst kommt Karl Hutter, Leiter der Präsidialsektion im Innenministerium, danach wird Nikola Knezevic, IT-Experte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), den Abgeordneten Auskunft geben. "Die Presse" berichtet wieder live aus der Hofburg.

Hutter, der seit Juni offiziell der Präsidialsektion im Innenministerium vorsteht, führte die Geschäfte in der Sektion bereits seit März, davor war er jahrelang stellvertretender Leiter der Abteilung, war maßgeblich in die vorübergehende Suspendierung von BVT-Chef Peter Gridling eingebunden. Er war generell mit den vorläufigen Suspendierungen von BVT-Mitarbeitern betraut. Er hält diese nach wie vor für "notwendig und zulässig", auch wenn das Bundesverwaltungsgericht die Suspendierungen wieder aufgehoben habe.

Hutter selbst Beschuldigter in Untreuecausa

Thema der Befragung war auch die geplante vorzeitige Pensionierung oder Versetzung von Extremismus-Referatsleiterin Sibylle G. Hutter sagte aus, G. habe sich in einem Schreiben etwa darüber beschwert, dass sie von Kardeis zur Pensionierung gedrängt worden sei (Kardeis hatte Ende November im Ausschuss eingeräumt, sie habe G. den Gang in die Pension nahegelegt, Anm.). Um die Vorwürfe zu verifizieren, habe er "die Frau Ministerialrätin am 5. Juni zu einer Einvernahme geladen". Tags darauf habe er auch Kardeis geladen und informiert. Man habe diskutiert, ob tatsächlich versucht worden sei, Frau G. "etwas umzuhängen" oder versucht wurde, sie in die Pension zu drängen oder sie in ihrer dienstlichen Tätigkeit zu beeinträchtigen. Auch habe er G. gefragt, ob sie Hilfestellung benötigen würde und ob sie eine konkrete Gefährdung ihrer Person, ihrer Gesundheit oder eine Gefährdung ihrer Angehörigen befürchte und ob sie Personenschutz möchte. Sie habe das aber abgelehnt: G. eine "gestandene Polizistin". Nach dem Gespräch waren "aus unserer Sicht" die Vorwürfe "auch aus ihrer Sicht ausgeräumt", meinte Hutter. Man sei auch zur Kenntnis gelangt, dass die Vorwürfe nicht ausreichend waren, um dienstrechtliche Konsequenzen gegen Kardeis einzuleiten.

Während der Befragung zeigte sich, dass Hutter selbst - gemeinsam mit einem zweiten Sektionschef des Innenministerium - als Beschuldigter in einer Untreuecausa ("Die Presse" berichtete) geführt wird. Und das schon seit 2013. Warum er nicht suspendiert worden sei? Das sei immer eine Ermessensfrage, meinte Hutter.

Behandelt wurden während Hutters Befragung die Anzeigen gegen Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium und treibende Kraft hinter der Überprüfung der Vorwürfe aus dem anonymen Konvolut an Vorwürfen gegen BVT-Mitarbeiter. Hutter zufolge gebe es fünf bis sieben Anzeigen gegen Goldgruber, die Staatsanwaltschaft (StA) Korneuburg prüfe diese. Den umfangreichen Akt habe das Innenministerium erst am 29. November erhalten, weswegen man erst jetzt umfassend die Vorwürfe prüfen könne. Die ÖVP hatte ja vergangene Woche eine vorläufige Suspendierung Goldgrubers gefordert, weil er als Verdächtiger in Korneuburg geführt wird. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wies derartige "Zurufe" zurück.

Knezevic wiederum hat ein "Expertengespräch" mit einem Belastungszeugen - dem BVT-Mitarbeiter Anton H. - geführt, der vor der Möglichkeit einer "Fernlöschung" von Daten im BVT quasi "per Knopfdruck" gewarnt haben soll. Dies wurde von der Staatsanwaltschaft als maßgeblicher Grund für die umgehende Hausdurchsuchung angegeben. Am Mittwoch widersprach wieder ein Experte des BVT dieser Darstellung.

