„Recht auf Umfärbung“

Wien. „Die Exekutive in den oberen Ebenen ist natürlich politisch umgedreht, das ist ganz klar. [...] Wir haben ja auch jetzt eine Affäre, [die] sogenannte BVT-Affäre, [das] BVT ist der Verfassungsschutz, der eine eigene Zelle gebildet hat, die derzeit, so hoffe ich, ausgetrocknet wird.“

Das sagte Elmar Podgorschek bei einer Rede für die AfD in Thüringen im Frühling 2018, was ihm jetzt eine Ladung in den U-Ausschuss zur Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Korruptionsbekämpfung (BVT) einbrachte. Der FPÖ-Landesrat aus Oberösterreich musste gestern Vormittag erklären, woher er den Eindruck „einer eigenen Zelle“ im BVT erhalten habe. Podgorschek meinte, er habe durch Medien von einem ÖVP-Netzwerk im BVT gehört. Und daraus seine Schlüsse gezogen: „Nämlich, dass es da anscheinend Missstände gibt.“ Er habe weder mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) noch mit dessen Generalsekretär Peter Goldgruber über das BVT gesprochen. Die Causa um antisemitische Liedtexte bei der Germania zu Wiener Neustadt will der Innviertler – selbst Mitglied der Germania zu Ried – ebenso wenig mit Kickl diskutiert haben.

„Dilettantische“ Razzia

Für Aufsehen sorgte eine andere Aussage Podgorscheks. Er hatte in Thüringen gemeint, dass die FPÖ im Zuge ihrer Regierungsbeteiligung im Bund Posten umfärben würde: „Man kann nur das umfärben, was bereits eingefärbt war.“ Jede Partei mache das, sagte er im U-Ausschuss: „Das demokratische Recht kann uns niemand verwehren.“

Neben Podgorschek waren am Mittwoch auch BVT-Beamte geladen. Sie berichteten unter anderem von der Razzia, die unter angespannter Stimmung und dilettantisch abgelaufen sei. (epos)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.12.2018)