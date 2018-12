Rote Rundumkritik: "Nur weil der Vizekanzler im Beisl tschicken will"

Zwei Themen will die SPÖ in der kommenden Plenarwoche für sich nutzen. Mit einem "Dringlichen Antrag" soll die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Mieten initiiert werden und mit einem Abänderungsantrag soll verhindert werden, dass in den Ambulanzen eigene Bereiche für Sonderklasse-Patienten geschaffen werden.

Letzteres Thema empörte den stellvertretenden Klubobmann Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz besonders. Erstmals könnte es gemäß den Regierungsplänen passieren, dass ein Reicher mit geringeren Beschwerden gegenüber einem Armen mit einem schwerwiegenderen Leiden bevorzugt behandelt werde. Dass die Ärztekammer für den Koalitionsantrag eintritt, sieht Leichtfried Eigeninteressen geschuldet.

Die große Strukturreform in der Sozialversicherung, die am Donnerstag verabschiedet werden soll, missfällt der SPÖ ebenfalls unverändert. Hier werde ein funktionierendes System zerschlagen, nur um den Arbeitgebern Entscheidungsbefugnisse in die Hand zu geben. Von einer Selbstverwaltung könne man da nicht mehr sprechen.

Zankapfel Rauchervolksbegehren

Kritik an der Regierung seitens des Vize-Klubchefs kam auch, weil sie sich weigere, das Anti-Raucher-Volksbegehren ignoriere, "nur weil der Vizekanzler im Beisl tschicken will". Der Hintergrund: 881.569 Österreicher unterstützten das "Don't smoke"-Volksbegehren, das von Ärztekammer und Krebshilfe initiiert wurde und für ein generelles Rauchverbot in Lokalen eintritt. Damit ist es zwar eines der erfolgreichsten Volksbegehren in der Geschichte, ein wesentliches Ziel wurde aber verfehlt: Die angepeilten 900.000 Unterschriften.

Damit hätten die Initiatoren die Regierung nämlich ernsthaft in Bedrängnis bringen können, hatte doch Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) für diesen Fall eine verbindliche Volksbefragung versprochen: Derartige Volksbefragungen sind auch im Regierungsprogramm angekündigt, allerdings erst ab dem Jahr 2022.

Die Ein-Jahres-Bilanz der Koalition im Nationalrat ist für Leichtfried insgesamt mehr als durchwachsen. Dazu beigetragen hat für ihn auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der in seiner neuen Rolle noch immer nicht angekommen sei und den "Partei-Soldaten der ÖVP" gebe. Beispiel dafür sei, dass der Parlamentschef es zugelassen habe, dass Themen wie die Arbeitszeitflexibilisierung im falschen Ausschuss (jenem für Wirtschaft und nicht jenem für Soziales) behandelt werden, nur weil dort der Vorsitzende von den Regierungsfraktionen und nicht von der SPÖ gestellt wird.

(APA/Red.)