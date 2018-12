Wechsel an steirischer ÖVP-Landtagsklubspitze: Riener folgt Lackner

Der Landtagsklubchef der steirischen ÖVP, Karl Lackner, beendet seine Funktion mit Jahresende, sein Mandat legt er am 14. Jänner 2019 zurück. Die Abgeordnete Barbara Riener, bisher schon stellvertretende Klubobfrau, übernimmt die Klubführung mit 1. Jänner 2019. Dies gab die steirische ÖVP nach einer Parteivorstandssitzung am Montagnachmittag bekannt.

Der Beschluss zum Wechsel an der Spitze des Landtagsklubs erfolgte einstimmig. Der aus dem obersteirischen Donnersbachtal stammende Lackner (geb. 1954) soll sich schon einige Zeit mit dem Gedanken an einen Rückzug getragen haben. Er war im April 2017 für die damalige Klubobfrau Barbara Eibinger-Miedl eingesprungen, die Christian Buchmann als Wirtschaftslandesrätin nachgefolgt war. Landesparteiobmann und LH Hermann Schützenhöfer dankte Lackner für die "langjährige Treue und Freundschaft". Dieser sei ein Politiker, wie ihn sich die Steirer nur wünschen könnten, "aufrichtig, bodenständig und herzlich".

Barbara Riener, eine "starke Frau und ein politischer Vollprofi mit hoher Sozialkompetenz", werde Lackners erfolgreiche Arbeit engagiert weiterführen, sagte Schützenhöfer. Riener - die als zielstrebig und als gute, ruhige Rhetorikerin gilt - liegt, wie sie sagte, vor allem das "Miteinander in der Gesellschaft" am Herzen. Die am 15. Dezember 1962 in Wien geborene Riener hat 1981 am Kepler-Gymnasium in Graz maturiert, 1983 die Akademie für Sozialarbeit absolviert und eine Ausbildung als systemische Familientherapeutin (1995) bzw. Mediatorin (2003) abgeschlossen. Sie ist seit 2010 Landeschefin der ÖAAB-Frauen und seit 2016 ÖAAB-Bundesobmann-Stellvertreterin. Von 2002 bis 2009 war sie Nationalratsabgeordnete, dann wechselte sie in den Landtag wechselte. Seit 21. Oktober 2010 war sie Klubchef-Stellvertreterin.

Das Mandat von Lackner wird am 15. Jänner 2019 Bundesrat Armin Forstner übernehmen. Für Forstner kommt Ernest Schwindsackl in den Bundesrat, die Angelobung dort soll am 14. Februar erfolgen.

