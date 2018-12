Helena Guggenbichler: Freiheitliche, Fusionen und Flamenco

Ja, sagt Helena Guggenbichler, sie sei schon eine Freiheitliche. Ihr gefalle der politische Grundgedanke, die Verbindung von Eigenverantwortung und sozialem Denken. Was ihr weniger gefällt, ist, wenn versucht wird, sie auf ihren Mann zu reduzieren. „Oder wirke ich wie ein Heimchen am Herd?“



Helena Guggenbichler ist Generalsekretärin im freiheitlichen Sozialministerium, die einzige Frau unter den Generalsekretärin in den Ministerien der türkis-blauen Regierung. Mit der FPÖ als Partei hatte sie zuvor nichts zu tun. Doch wenn von ihr die Rede ist, ist meist auch von ihrem Mann die Rede. Udo Guggenbichler ist FPÖ-Gemeinderat im Wiener Landtag und Bezirksparteivorsitzender in Wien Währing. Vor allem aber ist er Organisator des alljährlichen Akademikerballs alias „Burschenschafterball“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.12.2018)