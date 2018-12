FPÖ-Klubchef Gudenus fordert Ausgehverbot für Asylwerber

FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus erneuert mit deftiger Wortwahl seine Forderung nach einem Ausgehverbot für Flüchtlinge. Wegen der jüngsten Mordfälle in Innsbruck und Steyr, bei denen Asylwerber aus Afghanistan unter Tatverdacht stehen, will Gudenus damit einen "Denkanstoß" setzen, wie der Freiheitliche der "Tiroler Tageszeitung" sagte. Ähnliches hatte er zuletzt gegenüber der Tageszeitung "Österreich" erklärt.

"Ich will konkret ein Ausgehverbot für Asylwerber in der Nacht prüfen lassen", sagte Gudenus nun im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung". Gewalttaten passierten meist im Schutz der Dunkelheit. "Asylwerber streunen in der Nacht oft herum und suchen Hotspots wie etwa Bahnhöfe auf. Wir haben seit der Flüchtlingswelle 2015 auf diese Gefahren hingewiesen. Die Gewaltdelikte und Sexualverbrechen sind massiv angestiegen. Ich erinnere nur an den Mord in Innsbruck. Da wurde vor zwei Wochen ein Vorarlberger in der Innsbrucker Innenstadt von einem afghanischen Asylwerber regelrecht geschächtet", meinte Gudenus. Der mutmaßliche Mord in Steyr ereignete sich in der Wohnung der Familie des Opfers. In Innsbruck wurde ein 21-Jähriger Ende November in einem Ausgehviertel erstochen.

Strache zeigt Verständnis für Forderung

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache teilt die Forderung Gudenus"Das nennt sich dann Hausordnung und nicht Ausgangsverbot. Aber ja, es wäre vernünftig, in einer Hausordnung klar und deutlich festzulegen, dass es den Herrschaften ab 20 Uhr nicht mehr möglich sein soll, da einfach ein und aus zu gehen", sagte er zu "oe24.tv". "Wir wissen, dass einige Gruppen, etwa Afghanen, mit viel Gewalt agieren. Messerstechereien und Gewalt gegen Frauen haben zugenommen - da hat man eine Verantwortung", sagte der Beamtenminister laut einer Vorab-Meldung in dem Interview, das am Donnerstagabend ausgestrahlt werden sollte.

"Messerattacken haben seit dem Jahre 2015 um 300 Prozent zugenommen. Das sagt nicht der böse Gudenus, sondern belegt die Statistik der Polizei", sagte der FPÖ-Klubobmann. "Denken Sie nur an den Mord vom Sonntag in Steyr an dem 16-jährigen Mädchen. Das Messer, der Feitl sitzt bei diesen Herrschaften besonders locker. Mag sein, dass dies mit dem Kulturkreis zusammenhängt", meinte Gudeuns, der anfügte: "Das hat nichts mit Rassismus zu tun, denn wir sind keine Rassisten, sondern Realisten."

Gewaltdelikte sind in Österreich generell rückläufig. Gemäß Daten des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2007 bei 189 angezeigten Fällen Messer und in 74 Fällen Hiebwaffen verwendet. 2016 ergab die Auswertung der Tatmittel schon 743 Messerattacken. In Prozenten ergibt das ein Plus von 293 Prozent bei Stichwaffen.

(APA/Red.)