Wie ÖVP und SPÖ wieder miteinander flirten

Nach außen präsentiert sich die türkis-blaue Koalition gern als die harmonischste aller politischen Farbkombinationen. Anders als in der Vergangenheit gebe es zwischen den Regierungsparteien keinen öffentlichen Streit, sagen sie. Man arbeite konstruktiv, emsig, für die Bevölkerung, sagen sie. Eine Reform jagt die nächste.



Und gerade weil es so gut läuft, fühlen sich einige in der FPÖ von ihrem Koalitionspartner vor den Kopf gestoßen. Grund: In Wien wird gerade mit Nachdruck an einer Neuauflage der vielfach gescholtenen rot-schwarzen Koalition gearbeitet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.12.2018)