Österreicher vertrauen Kanzler Kurz mehr denn je

Bundeskanzler Sebastian Kurz bleibt der Politiker mit dem höchsten Zuspruch in der Bevölkerung - und dieser hat sich in den letzten Monaten noch erhöht: Kurz genießt jetzt den bisher besten Vertrauenswert seit der Übernahme des Bundeskanzleramts, zeigt der APA/OGM-Vertrauensindex. 60 Prozent der Befragten sprechen ihm ihr Vertrauen aus, 35 Prozent vertrauen ihm nicht.

Kurz ist mit 25 Punkten weiterhin der Politiker mit dem höchsten Zuspruch in der Bevölkerung. Nur als Außenminister kam er vorübergehend auf noch bessere Persönlichkeitswerte.

Rendi-Wagner vertrauen 39 Prozent

Der Vertrauensindex errechnet sich auf Basis einer Umfrage unter 801 repräsentativ ausgewählten Wahlberechtigten aus dem Antwortsaldo "habe zu dieser Person Vertrauen/kein Vertrauen". Die aktuelle Erhebung fand zwischen 6. und 10. Dezember statt.

Aber auch die meisten übrigen heimischen Bundespolitiker konnten sich im Vergleich zu September verbessern, vor allem jene, die damals schlecht abgeschnitten hatten: Peter Pilz etwa oder auch FPÖ-Politiker wie die Sozialministerin Beate Hartinger-Klein und Innenminister Herbert Kickl - alle drei liegen aber weiter deutlich im Minus.

Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache indessen hat langsam, aber stetig zugelegt. Der neuen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vertrauen 39 Prozent (das entspricht 7 Punkten), 32 Prozent nicht. Ihr Wert war vor den Nationalratswahlen 2017 als Gesundheitsministerin noch doppelt so hoch.

Ganz unten: Pilz, Kickl und Rosenkranz

Angeführt wird der APA/OGM-Vertrauensindex von Kanzler Kurz mit 25 Punkten. Dahinter liegen Bundespräsident Alexander Van der Bellen (16), die ÖVP-Minister Hartwig Löger (13) und Heinz Faßmann (11), Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ (10), die ÖVP-Minister Elisabeth Köstinger (9) und Josef Moser (8) sowie SPÖ-Chefin Rendi-Wagner (7) und ÖVP-Minister Gernot Blümel (6). NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger liegt mit einem Punkt im positiven Bereich. FPÖ-Chef Strache hält bei minus 9. Am unteren Ende liegen FPÖ-Klubchef Walter Rosenkranz (-19), FPÖ-Innenminister Kickl (-26) und Liste Jetzt-Gründer Peter Pilz (-33).

Auch ATV Österreich Trend zeigt Zufriedenheit

Dass die ÖVP-FPÖ-Regierung nach einem Jahr aus Sicht der Regierung fest im Sattel sitzt, zeigt auch der aktuelle ATV Österreich Trend. Demnach wird die Arbeit der Bundesregierung - insbesondere von ÖVP- und FPÖ-Wählern - positiv beurteilt: 12 Prozent der Österreicher sind "sehr zufrieden", weitere 35 Prozent "eher zufrieden", 28 Prozent "weniger" und 20 Prozent "gar nicht zufrieden" sind. "Im Vergleich zum Februar 2018 hat sich kaum etwas verändert, die Stimmungslage ist sehr stabil", so der Meinungsforscher Peter Hajek, der die Umfrage unter 800 wahlberechtigten Österreichern für ATV durchgeführt hat.

Die Opposition sieht Hajek ramponiert. 4 Prozent der Österreicher sind mit der Opposition "sehr zufrieden", weitere 27 Prozent "eher zufrieden", während 37 Prozent "weniger" und 24 Prozent "gar nicht zufrieden" sind. Besonders tragisch läuft es laut Hajek für die SPÖ. 3 Prozent der eigenen Wähler sind mit der Arbeit der Partei "sehr zufrieden", 38 Prozent "eher zufrieden". 46 Prozent sind "weniger" und 9 Prozent "gar nicht zufrieden". Hajek: "2018 war ein Desaster für die SPÖ-Bundespartei. Das Horrorjahr 2017 wurde fast noch einmal getoppt."

In der Sonntagfrage (wenn würden Sie wählen, wenn am Sonntag Nationalratswahl wäre) gibt es so gut wie keine Veränderungen. Die ÖVP liegt mit 35 Prozent klar auf Platz 1 und etwas über dem Niveau der vergangenen Nationalratswahl. Die SPÖ kommt mit 26 Prozent vor die FPÖ mit 22 Prozent - laut Hajek aber nicht signifikant. Die NEOS halten stabil bei 9 Prozent, die bei der vergangenen Wahl aus dem Parlament geflogenen Grünen bei 5 Prozent und die Liste Jetzt (vormals Pilz) würde mit 3 Prozent den Einzug in den Nationalrat nicht noch einmal schaffen.

(APA/red.)