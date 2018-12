Ein FPÖ-Generalsekretär mit Biss und Schmiss

Wien. Finn ist schon so etwas wie das Maskottchen im Verkehrsministerium. Rund zweieinhalb Jahre ist der Schäfermischling alt, sein Besitzer hat ihn aus einem Belgrader Tierheim gerettet. Seither darf er mit ins Ministerium kommen. Der Besitzer: Das ist der neue mächtige Mann im Verkehrsressort. Andreas Reichhardt ist Norbert Hofers Generalsekretär und damit nicht nur Leiter der Sektion III, die für Innovation und Telekommunikation zuständig ist, sondern auch Vorgesetzter aller Sektionschefs.



In der Öffentlichkeit steht Reichhardt meist, wenn es um ein Thema geht: den Vormarsch der Burschenschafter an die Schalthebel der Macht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.12.2018)