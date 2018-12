Kurz fordert "klarere Regeln" für Hausordnungen in Flüchtlingsquartieren

Waldhäusl: Mikl-Leitner ist "Schutz der Täter wichtiger" als Bürger

Anwalt Zanger bringt eine Anzeige gegen FPÖ-Landesrat Waldhäusl ein. Der Grund: Verdacht auf Amtsmissbrauch in Zusammenhang mit dem Asylquartier in Drasenhofen. Waldhäusl selbst übt harsche Kritik an Niederösterreichs Landeshauptfrau.