Die Wettgeschäfte der Mafia

"Gerechtigkeit" steht auf dem Banner, das nahe des maltesischen Dorfs Bidinja im kalten Winterwind flattert. Langsam verblassen die Buchstaben. Immer wieder zünden Menschen Kerzen an, damit nicht in Vergessenheit gerät, was hier passiert ist: Am 16. Oktober wurde die maltesische Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia hier, nahe ihrem Heimatort, mit einer Autobombe ermordet.

