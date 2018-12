Oberösterreich: Tiefnig ersetzt Weilbuchner im Landtag

Der oberösterreichische Bundesrat Ferdinand Tiefnig übernimmt das Landtagsmandat von Gerald Weilbuchner, der am Samstag seinen Rücktritt erklärt hatte, nachdem bekannt geworden war, dass er erneut seinen Führerschein wegen Alkohol am Steuer hatte abgeben müssen. Die Personalrochade soll in der Landtagssitzung in Linz am 31. Jänner erfolgen.

Den frei werdenden Sitz im Bundesrat übernimmt die Tarsdorfer Bürgermeisterin Andrea Holzner (54). Dies teilte die Landespartei am Montag in einer Presseaussendung mit. Die Umbesetzungen hat der ÖVP-Landesparteivorstand einstimmig beschlossen. Der 28-jährige Weilbuchner war Ende November in Wien mit zwei Promille in eine Polizeikontrolle geraten. Der Führerschein wurde für zehn Monate eingezogen.

Bereits nach der Feier über den Sieg bei den Landtagswahlen im Herbst 2015 war er mit 1,64 Promille in Linz aus dem Straßenverkehr gezogen worden. Trotz Vorzugsstimmen erhielt er daher zunächst kein Landtagsmandat. Erst 2018 im Jänner war es so weit. Weilbuchner hatte Besserung gelobt - doch nach der zweiten alkoholisierten Fahrt habe der Abgeordnete seine "zweite Chance" vertan, erklärte Landeshauptmann Thomas Stelzer. Weilbuchner musste sein Mandat zurückgeben, der 53-jährige Tiefnig, der seit 2003 im Bundesrat sitzt, wird ihn beerben.

