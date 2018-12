Burgenland: Neues SPÖ-Regierungsteam wird am 4. Februar präsentiert

Die SPÖ Burgenland wird ihr neues Regierungsteam am 4. Februar 2019 präsentieren. Das kündigte Landesgeschäftsführer Christian Dax am Montag an. Die neuen künftigen Regierungsmitglieder werden sukzessive im Jänner und im Februar vorgestellt. Landeshauptmann Hans Niessl übergibt sein Amt am 28. Februar an Landesparteichef Hans Peter Doskozil.

Das Jahr 2018 sei für die SPÖ Burgenland ein sehr gutes gewesen, meinte Dax. Man habe mit dem Wechsel an der Landesparteispitze am 8. September den größten Generationenwechsel in der Partei vollzogen. Der Wechsel, aber auch andere Faktoren brachten den burgenländischen Sozialdemokraten mit einem Plus von 1,9 Prozent bzw. 227 Mitgliedern den höchsten Anstieg an Parteimitgliedern seit dem Jahr 2005. "Besonders erfreulich ist dabei die Tatsache, dass 40 Prozent unter 30 Jahre alt sind", meinte der Landesgeschäftsführer.

(APA)